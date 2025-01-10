https://ria.ru/20250110/gosduma-1993094811.html

В Госдуме назвали будущую встречу Путина и Трампа исторической

В Госдуме назвали будущую встречу Путина и Трампа исторической - РИА Новости, 10.01.2025

В Госдуме назвали будущую встречу Путина и Трампа исторической

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча президентов России и США станет историческим событием,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:34:00+03:00

2025-01-10T12:34:00+03:00

2025-01-10T12:34:00+03:00

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россия

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дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча президентов России и США станет историческим событием, которое может положить конец холодной войне между государствами. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. "Встреча двух президентов ядерных держав станет исторической и может положить конец развязанной администрацией Байдена холодной войне между нашими странами", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его мнению, Владимир Зеленский, предчувствуя собственную агонию, может сделать все, чтобы попытаться помешать проведению переговоров между Россией и США, бросив остатки мобилизационных ресурсов и западной техники в бой. "Пытаясь таким образом улучшить собственные переговорные позиции и создать трудности другим, но это Зеленского уже не спасет и наоборот сыграет с ним злую шутку в виде обратной реакции, рассыпающегося фронта, массового дезертирства ВСУ и раздражения западного политикума, с каждым разом убеждающегося в недоговороспособности киевского режима", - сказал депутат. Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250109/peregovory-1992870168.html

https://ria.ru/20241223/zvonok-1990761921.html

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в мире, россия, сша, михаил шеремет, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины