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В Госдуме не поддержали сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми - РИА Новости, 10.01.2025
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01:25 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/gosduma-1993032345.html
В Госдуме не поддержали сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми
В Госдуме не поддержали сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми - РИА Новости, 10.01.2025
В Госдуме не поддержали сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми
Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T01:25:00+03:00
2025-01-10T01:25:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми, сообщил РИА Новости глава комитета и соавтор законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР) "Комитет в осеннюю сессию рассмотрел законопроект и рекомендовал к отклонению, Госдума пока еще его не рассмотрела", - сказал Нилов. По его словам, большинство членов комитета посчитало, что нужно поддерживать многодетные семьи, но не создавать условия, при которых бы возникали дискриминационные мысли у работодателей. Законопроект был внесен в Госдуму в июне, им предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе. Авторы законопроекта отмечают, что в случае его принятия женщины получат дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.
https://ria.ru/20250109/matkapital-1992918230.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме не поддержали сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми

Нилов: в ГД не поддержали сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми, сообщил РИА Новости глава комитета и соавтор законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР)
"Комитет в осеннюю сессию рассмотрел законопроект и рекомендовал к отклонению, Госдума пока еще его не рассмотрела", - сказал Нилов.
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По его словам, большинство членов комитета посчитало, что нужно поддерживать многодетные семьи, но не создавать условия, при которых бы возникали дискриминационные мысли у работодателей.
Законопроект был внесен в Госдуму в июне, им предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе.
Авторы законопроекта отмечают, что в случае его принятия женщины получат дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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