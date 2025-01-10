https://ria.ru/20250110/gorlovka-1993208252.html
ВСУ атаковали Горловку с беспилотника
ВСУ атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:42:00+03:00
2025-01-10T22:42:00+03:00
2025-01-10T22:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 21.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по данным управления, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке в пятницу были повреждены многоквартирные жилые дома, гражданский автомобиль и газопровод, а также обесточена линия электропередачи, в результате чего остановлены восемь котельных, а более 4,6 тысячи абонентов остались без теплоснабжения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали Горловку с беспилотника
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку