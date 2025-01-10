https://ria.ru/20250110/gorlovka-1993202297.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:07:00+03:00
2025-01-10T21:07:00+03:00
2025-01-10T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
нато
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в пятницу, что в результате обстрела центра города повреждения получил детский сад, а в поселке Никитовка был полностью уничтожен гражданский автомобиль и поврежден дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250110/vsu-1993126593.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили пять натовских снарядов по Горловке