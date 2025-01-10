https://ria.ru/20250110/gorlovka-1993202297.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 10.01.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T21:07:00+03:00

2025-01-10T21:07:00+03:00

2025-01-10T21:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

нато

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в пятницу, что в результате обстрела центра города повреждения получил детский сад, а в поселке Никитовка был полностью уничтожен гражданский автомобиль и поврежден дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250110/vsu-1993126593.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины