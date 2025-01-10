https://ria.ru/20250110/gorenie-1993046045.html

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на промпроизводстве

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на промпроизводстве - РИА Новости, 10.01.2025

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на промпроизводстве

Открытое горение ликвидировано на площади 2 тысячи "квадратов" на промышленном производстве в селе Крым Ростовской области, загоревшемся после атаки БПЛА,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:24:00+03:00

2025-01-10T08:24:00+03:00

2025-01-10T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ростовская область

мясниковский район

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на площади 2 тысячи "квадратов" на промышленном производстве в селе Крым Ростовской области, загоревшемся после атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее врио губернатора сообщал, что силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет. В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили. Кроме того, в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия. "По состоянию на 7.13 в селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тысячи квадратных метров", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он добавил, что проводится проливка конструкций. Кроме того, Слюсарь уточнил, что в селе Чалтырь - полная ликвидация пожара.

https://ria.ru/20250109/bpla-1992976434.html

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происшествия, ростовская область, мясниковский район, юрий слюсарь