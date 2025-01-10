https://ria.ru/20250110/glava-1993181490.html

Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США

Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США - РИА Новости, 10.01.2025

Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США

Заместитель гендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков попал в санкционный список США,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:51:00+03:00

2025-01-10T18:51:00+03:00

2025-01-10T19:44:00+03:00

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Заместитель гендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков попал в санкционный список США, следует из реестра американского минфина.Информация о том, что Новиков добавлен в санкционный список США, была опубликована ведомством в пятницу.

https://ria.ru/20250110/likhachev-1993172205.html

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сша, россия, в мире, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"