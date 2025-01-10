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Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США
Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США - РИА Новости, 10.01.2025
Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США
Заместитель гендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков попал в санкционный список США,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:51:00+03:00
2025-01-10T18:51:00+03:00
2025-01-10T19:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Заместитель гендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков попал в санкционный список США, следует из реестра американского минфина.Информация о том, что Новиков добавлен в санкционный список США, была опубликована ведомством в пятницу.
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сша, россия, в мире, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
США, Россия, В мире, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США
Топ-менеджер "Росатома" Сергей Новиков попал под санкции США