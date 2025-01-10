Рейтинг@Mail.ru
Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 10.01.2025 (обновлено: 19:44 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/glava-1993181490.html
Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США
Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США - РИА Новости, 10.01.2025
Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США
Заместитель гендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков попал в санкционный список США,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:51:00+03:00
2025-01-10T19:44:00+03:00
сша
россия
в мире
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_ba1314b48ab5169b0f38d8c9b67933d5.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Заместитель гендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков попал в санкционный список США, следует из реестра американского минфина.Информация о том, что Новиков добавлен в санкционный список США, была опубликована ведомством в пятницу.
https://ria.ru/20250110/likhachev-1993172205.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_8e80de00508e5120089ec08dd03dc685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
США, Россия, В мире, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Топ-менеджер "Росатома" Новиков попал под санкции США

Топ-менеджер "Росатома" Сергей Новиков попал под санкции США

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Заместитель гендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков попал в санкционный список США, следует из реестра американского минфина.
Информация о том, что Новиков добавлен в санкционный список США, была опубликована ведомством в пятницу.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США ввели санкции против главы "Росатома"
Вчера, 18:08
 
СШАРоссияВ миреЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала