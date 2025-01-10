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На ферме в Германии зафиксировали первую вспышку ящура за 36 лет
На ферме в Германии зафиксировали первую вспышку ящура за 36 лет - РИА Новости, 10.01.2025
На ферме в Германии зафиксировали первую вспышку ящура за 36 лет
Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в немецкой федеральной земле Бранденбург, сообщает радиостанция RBB24 со ссылкой на районное управление. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:11:00+03:00
2025-01-10T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в немецкой федеральной земле Бранденбург, сообщает радиостанция RBB24 со ссылкой на районное управление. "В (районе - ред.) Меркиш-Одерланд произошла вспышка ящура. Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хёнове", - говорится в сообщении со ссылкой на районное управление. Отмечается, что последние случаи возникновения ящура были зафиксированы в 1988 году. По данным RBB24, в качестве первоочередной меры вокруг фермы была создана карантинная зона радиусом около одного километра. Кроме того, было принято решение забить одиннадцать азиатских буйволов. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
https://ria.ru/20240207/yaschur-1925942461.html
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германия, бранденбург, в мире
Германия, Бранденбург, В мире
На ферме в Германии зафиксировали первую вспышку ящура за 36 лет
RBB24: на ферме в Германии зафиксировали первую с 1988 года вспышку ящура
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в немецкой федеральной земле Бранденбург, сообщает радиостанция RBB24
со ссылкой на районное управление.
"В (районе - ред.) Меркиш-Одерланд произошла вспышка ящура. Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хёнове", - говорится в сообщении со ссылкой на районное управление.
Отмечается, что последние случаи возникновения ящура были зафиксированы в 1988 году.
По данным RBB24, в качестве первоочередной меры вокруг фермы была создана карантинная зона радиусом около одного километра. Кроме того, было принято решение забить одиннадцать азиатских буйволов.
Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.