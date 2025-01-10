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Офис Шольца тормозит предоставление Украине военной помощи, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
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02:43 10.01.2025 (обновлено: 11:33 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/germaniya-1993034488.html
Офис Шольца тормозит предоставление Украине военной помощи, сообщают СМИ
Офис Шольца тормозит предоставление Украине военной помощи, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
Офис Шольца тормозит предоставление Украине военной помощи, сообщают СМИ
Офис канцлера Германии Олафа Шольца тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД Анналена РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T02:43:00+03:00
2025-01-10T11:33:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
анналена бербок
борис писториус
хдс/хсс
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Офис канцлера Германии Олафа Шольца тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус, пишет немецкий журнал Spiegel.&quot;По информации Spiegel, министр иностранных дел Анналена Бербок (&quot;Зеленые&quot;) и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) хотят мобилизовать дополнительный бюджет в размере около трех миллиардов евро для срочно необходимых дополнительных поставок оружия на Украину до федеральных выборов (В бундестаг. — Прим. ред.), запланированных на 23 февраля. Однако офис канцлера Олафа Шольца тормозит планы по предоставлению дополнительной военной помощи&quot;, — пишет Spiegel.Согласно публикации, министерство обороны и МИД Германии хотят обратиться в бюджетный комитет бундестага с просьбой об одобрении внеплановых расходов до досрочных выборов. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что планирование в прошлом не учитывало текущих неотложных нужд Украины – в том числе в связи с ускорением темпов российского наступления и утратой Украиной ряда важных оборонительных позиций, а также неопределенности в отношении будущей помощи Киеву со стороны США в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа."По информации Spiegel, офис канцлера оправдывает свое вето против трехмиллиардного плана тем, что не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом. Кроме того, ведомство Шольца не видит необходимости в срочных действиях", — пишет издание.Кроме того, как отмечается, Шольц может бояться отпугнуть перед выборами электорат своей партии СДПГ выделением очередного пакета помощи.Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/niderlandy-1993026868.html
https://ria.ru/20250109/kanada-1993017156.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, анналена бербок, борис писториус, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Борис Писториус, ХДС/ХСС, НАТО
Офис Шольца тормозит предоставление Украине военной помощи, сообщают СМИ

Spiegel: офис Шольца выступил против передачи Киеву оружия на 3 млрд евро

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Офис канцлера Германии Олафа Шольца тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус, пишет немецкий журнал Spiegel.
«

"По информации Spiegel, министр иностранных дел Анналена Бербок ("Зеленые") и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) хотят мобилизовать дополнительный бюджет в размере около трех миллиардов евро для срочно необходимых дополнительных поставок оружия на Украину до федеральных выборов (В бундестаг. — Прим. ред.), запланированных на 23 февраля. Однако офис канцлера Олафа Шольца тормозит планы по предоставлению дополнительной военной помощи", — пишет Spiegel.

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Согласно публикации, министерство обороны и МИД Германии хотят обратиться в бюджетный комитет бундестага с просьбой об одобрении внеплановых расходов до досрочных выборов. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что планирование в прошлом не учитывало текущих неотложных нужд Украины – в том числе в связи с ускорением темпов российского наступления и утратой Украиной ряда важных оборонительных позиций, а также неопределенности в отношении будущей помощи Киеву со стороны США в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа.
"По информации Spiegel, офис канцлера оправдывает свое вето против трехмиллиардного плана тем, что не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом. Кроме того, ведомство Шольца не видит необходимости в срочных действиях", — пишет издание.
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Кроме того, как отмечается, Шольц может бояться отпугнуть перед выборами электорат своей партии СДПГ выделением очередного пакета помощи.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Украине
8 января, 21:47
 
В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцАнналена БербокБорис ПисториусХДС/ХССНАТО
 
 
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