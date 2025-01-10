Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев заявил, что Прибалтика должна принадлежать России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вся Прибалтика должна принадлежать России, если пересматривать итоги Второй Мировой войны, руководствуясь логикой президента Литвы Гитанаса Науседы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. Науседа заявил, что "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом".
"Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна - нынешний Вильнюс - который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", - сказал Журавлев.
По его словам, России бы пригодился Сувалкский коридор, который позволил бы организовать сухопутное снабжение Калининградской области, ведь ее периодически стараются изолировать западные политики, подобные Науседе.
"Если понадобится, свою землю мы будем защищать вовсе не только на словах, и даже натовские прогнозы показывают, что в военном противостоянии с Россией Литва, армия которой одна из слабейших в мире, не протянет и суток, но даже если вся НАТО вступится за Литву, ее участь в любом случае будет печальна. Язык надо держать за зубами", - отметил депутат.
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.