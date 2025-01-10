https://ria.ru/20250110/gd-1993126024.html

Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме

Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.01.2025

Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме

Вся Прибалтика должна принадлежать России, если пересматривать итоги Второй Мировой войны, руководствуясь логикой президента Литвы Гитанаса Науседы, заявил РИА... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:55:00+03:00

2025-01-10T14:55:00+03:00

2025-01-10T14:55:00+03:00

россия

литва

прибалтика

гитанас науседа

алексей журавлев

госдума рф

нато

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вся Прибалтика должна принадлежать России, если пересматривать итоги Второй Мировой войны, руководствуясь логикой президента Литвы Гитанаса Науседы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. Науседа заявил, что "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом". "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна - нынешний Вильнюс - который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", - сказал Журавлев. По его словам, России бы пригодился Сувалкский коридор, который позволил бы организовать сухопутное снабжение Калининградской области, ведь ее периодически стараются изолировать западные политики, подобные Науседе. "Если понадобится, свою землю мы будем защищать вовсе не только на словах, и даже натовские прогнозы показывают, что в военном противостоянии с Россией Литва, армия которой одна из слабейших в мире, не протянет и суток, но даже если вся НАТО вступится за Литву, ее участь в любом случае будет печальна. Язык надо держать за зубами", - отметил депутат. Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.

https://ria.ru/20250110/litva-1993096413.html

https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993062448.html

россия

литва

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, литва, прибалтика, гитанас науседа, алексей журавлев , госдума рф, нато, политика