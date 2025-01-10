"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо
Фицо: "Газпром" обещал поставить Словакии газ другим способом
© Getty Images / Anadolu/Artur WidakГазовый интерконнектор Польша — Словакия
© Getty Images / Anadolu/Artur Widak
Газовый интерконнектор Польша — Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. "Газпром" после прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ другим способом, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам.
"Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", — сказал он.
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Премьер подчеркнул, что Россия всегда была надежным партнером и не подводила Словакию, в отличие от Украины.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
По мнению Фицо, Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС в приблизительно 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
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