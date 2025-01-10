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"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо - РИА Новости, 10.01.2025
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15:33 10.01.2025 (обновлено: 17:16 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html
"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо
"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо - РИА Новости, 10.01.2025
"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо
"Газпром" после прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ другим способом, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на заседании... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:33:00+03:00
2025-01-10T17:16:00+03:00
экономика
украина
словакия
роберт фицо
газпром
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. "Газпром" после прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ другим способом, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам."Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", — сказал он. Премьер подчеркнул, что Россия всегда была надежным партнером и не подводила Словакию, в отличие от Украины.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.По мнению Фицо, Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС в приблизительно 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
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экономика, украина, словакия, роберт фицо, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, транзит газа через украину
Экономика, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, транзит газа через Украину
"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо

Фицо: "Газпром" обещал поставить Словакии газ другим способом

© Getty Images / Anadolu/Artur WidakГазовый интерконнектор Польша — Словакия
Газовый интерконнектор Польша — Словакия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Artur Widak
Газовый интерконнектор Польша — Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. "Газпром" после прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ другим способом, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам.
"Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря 2024, 08:00
Премьер подчеркнул, что Россия всегда была надежным партнером и не подводила Словакию, в отличие от Украины.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
По мнению Фицо, Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС в приблизительно 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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3 января, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаСловакияРоберт ФицоГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украинытранзит газа через Украину
 
 
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