https://ria.ru/20250110/gaza-1993090039.html

Палестина занизила число погибших в секторе Газа на 41%, сообщили Lancet

Палестина занизила число погибших в секторе Газа на 41%, сообщили Lancet - РИА Новости, 10.01.2025

Палестина занизила число погибших в секторе Газа на 41%, сообщили Lancet

Министерство здравоохранения Палестины занизило число погибших в секторе Газа в первые девять месяцев боевых столкновений на 41%, следует из исследования,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:06:00+03:00

2025-01-10T12:06:00+03:00

2025-01-10T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины занизило число погибших в секторе Газа в первые девять месяцев боевых столкновений на 41%, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Lancet. Как указывается в исследовании, для оценки использовались данные о погибших от травматических повреждений за период с 7 октября 2023 года по 30 июня 2024 года. Согласно журналу, исследователи провели анализ данных из списков больниц и онлайн-опроса палестинского минздрава, а также некрологов в социальных сетях. "Мы подсчитали 64 260 смертей из-за травматических повреждений в течение периода исследования, что предполагает, что палестинское министерство здравоохранения занизило смертность на 41%", - следует из исследования. По данным исследования, эти потери составили 2,9% от довоенного населения сектора Газа - примерно один на 35 жителей. Кроме того, согласно результатам исследования, 59,1% погибших в секторе Газа составили женщины, дети младше 18 лет и пожилые люди старше 65 лет - почти 16,7 тысячи из около 28,3 тысячи погибших. "Наши результаты показывают исключительно высокий уровень смертности в секторе Газа в течение изучаемого периода. Эти результаты подчеркивают срочную необходимость вмешательства для предотвращения дальнейших потерь жизни и проливают свет на важные выводы ведения войны", - говорится в исследовании. По официальным данным министерства здравоохранения Газы, число погибших в секторе Газа из-за действий Израиля с 7 октября 2023 года превысило 46 тысяч по состоянию на 9 января 2025 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250103/gaza-1992436952.html

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в мире, израиль, палестина, россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024