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"Осталось сто дней". Зеленский поставил ультиматум - РИА Новости, 10.01.2025
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08:00 10.01.2025 (обновлено: 08:03 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/gaz-1992999165.html
"Осталось сто дней". Зеленский поставил ультиматум
"Осталось сто дней". Зеленский поставил ультиматум - РИА Новости, 10.01.2025
"Осталось сто дней". Зеленский поставил ультиматум
Последствия прекращения транзита российского газа через Украину уже дают о себе знать. Цены на топливо подскочили выше 500 долларов за тысячу кубометров, потери РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:00:00+03:00
2025-01-10T08:03:00+03:00
экономика
словакия
болгария
киев
еврокомиссия
евросоюз
роберт фицо
природный газ
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Последствия прекращения транзита российского газа через Украину уже дают о себе знать. Цены на топливо подскочили выше 500 долларов за тысячу кубометров, потери оценивают в сотню миллиардов долларов в год. Киев занимает агрессивную позицию и не хочет переговоров с европейской стороной. В ответ Словакия угрожает обрубить соседу электричество. К чему все это приведет — в материале РИА Новости.Назло соседямНесмотря на недовольство союзников, украинские власти наотрез отказались продлевать соглашение. Отмели и вариант с передачей права собственности европейцам на российской границе.Назначенные на 7 января переговоры с Еврокомиссией (ЕК) и словацкой делегацией Киев проигнорировал. "С учетом этого Европейская комиссия решила встречу отменить. Однако ЕК в сотрудничестве с заинтересованными сторонам ищет другую дату", — сообщил словацкий кабмин.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал действия Киева саботажем. "Зеленский целенаправленно наносит вред финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя ЕК в своем официальном письме четко заявляет: ничто не мешает Украине продолжать транзит", — отметил он. По его мнению, "эта авантюра" обойдется ЕС в 70 миллиардов евро.Управляющий директор греческой энергетической компании Metlen Energy &amp; Metals Эвангелос Митилинеос оценил общеевропейские потери в 100 миллиардов евро в год."Тут речь идет не только о дополнительных расходах на топливо, но и о последствиях очередного промышленного спада из-за дорогой энергии. В прошлую волну деиндустриализации серьезно пострадала тяжелая промышленность, а также отрасли, использующие газ не как энергоноситель, а как сырье: производство азотных удобрений и химпром. Если цены опять пойдут вверх, ЕС снова ждет массовое закрытие оставшихся предприятий", — поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Братислава же сильно теряет на транзите в другие страны — порядка 500 миллионов евро ежегодно "и миллиард евро при более высоких ценах на газ". Фицо выступает за восстановление транзита или поиск механизмов компенсации госбюджету.Глава словацкого правительства настроен серьезно и пригрозил украинским властям жесткими мерами вплоть до прекращения поставок электроэнергии. "Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — сказал он.Никакого беспокойстваЕврокомиссия же проявляет завидное спокойствие. Прекращение транзита газа "не вызовет проблем с обеспеченностью ресурсом стран — членов союза", а потому нет повода паниковать, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен еще 31 декабря. Она отметила, что резкого скачка цен не случилось, ведь к остановке транзита готовились заранее.Однако это лишь слова. Дело в том, что выбывший объем в 15 миллиардов кубометров газа ежегодно составляет порядка пяти процентов от общеевропейского потребления, уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. И такая недостача существенно сказалась на рыночных ценах.Биржевые котировки выросли на десять процентов и колеблются в районе 500 долларов за тысячу кубометров. Тут неважно, кто у кого покупал: цены растут для всех. "Опасения рынка несколько больше, чем у чиновников в Брюсселе, зарплаты которых, видимо, не страдают от затяжного энергетического кризиса в ЕС. Далее при неблагоприятных погодных условиях рост может усилиться, тем более что у той же Словакии газа в ПХГ осталось примерно на сто дней, а отбор с 1 января увеличился в несколько раз", — указывает эксперт.Газовый рынок вообще очень чувствителен к потрясениям: ресурс и пропускная способность инфраструктуры ограниченны, а дополнительный спрос повышает цены, поэтому даже относительно небольшой дефицит непросто восполнить. Тем же Словакии и Австрии, зависимым от трубопроводного топлива, придется перекупать недостающие объемы у поставщиков СПГ и тратиться на сложную логистику."Мало купить газ, надо еще найти и оплатить танкер, доставить груз в прибрежную страну, там заплатить за прием судна, за регазификацию и, наконец, за прокачку через ряд стран до своей территории. Это серьезные издержки", — объясняет Юшков.Обходные путиАльтернатив немного. Из семи газотранспортных систем, построенных для обеспечения российским топливом европейских потребителей, к началу 2025-го в эксплуатации остались лишь две — и обе в направлении Турции: "Турецкий поток" и "Голубой поток"."Их совокупная мощность 47,5 миллиарда кубометров в год, а объемы поставок на данный момент — порядка 26,75 миллиарда кубов, резерв — на уровне 20,75 миллиарда кубометров. Построенный в 2021-м "Балканский поток" (по сути, продолжение "Турецкого") проходит по территории Болгарии, Сербии, Хорватии, Венгрии и, учитывая возможность трансграничных перетоков, в теории позволяет даже расширить количество стран, получающих российский газ", — напоминает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.Однако загвоздка в пропускной способности. Мощность "Балканского потока" — 15,8 миллиарда кубометров в год, но по мере продвижения вглубь Европы он сужается. Так, до Болгарии доходит 15,8 миллиарда кубометров, на границе с Сербией остается уже 12,6, а на границе с Венгрией — всего 7,6. Таким образом, недостаточная развитость инфраструктуры в европейских странах не позволяет перебросить 15 миллиардов кубометров газа с украинского на турецкое направление.Тем не менее в августе 2024-го Турция анонсировала строительство нового газопровода, ветка позволит экспортировать семь-восемь миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу. "Это небыстрая работа. Сейчас же вопрос с транзитом можно решить за счет уцелевшей ветки "Северного потока — 2" мощностью 27,5 миллиарда кубометров. Либо возобновив поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" мощностью 32,9 миллиарда кубометров", — указывает Сафонова. Однако такой сценарий возможен только в случае принятия политического решения, причем непосредственно в Брюсселе.
https://ria.ru/20241206/proizvodstvo-1987580324.html
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экономика, словакия, болгария, киев, еврокомиссия, евросоюз, роберт фицо, природный газ, спг
Экономика, Словакия, Болгария, Киев, Еврокомиссия, Евросоюз, Роберт Фицо, Природный газ, СПГ
"Осталось сто дней". Зеленский поставил ультиматум

Евросоюзу грозит волна банкротств из-за остановки транзита газа через Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Последствия прекращения транзита российского газа через Украину уже дают о себе знать. Цены на топливо подскочили выше 500 долларов за тысячу кубометров, потери оценивают в сотню миллиардов долларов в год. Киев занимает агрессивную позицию и не хочет переговоров с европейской стороной. В ответ Словакия угрожает обрубить соседу электричество. К чему все это приведет — в материале РИА Новости.

Назло соседям

Несмотря на недовольство союзников, украинские власти наотрез отказались продлевать соглашение. Отмели и вариант с передачей права собственности европейцам на российской границе.
Назначенные на 7 января переговоры с Еврокомиссией (ЕК) и словацкой делегацией Киев проигнорировал. "С учетом этого Европейская комиссия решила встречу отменить. Однако ЕК в сотрудничестве с заинтересованными сторонам ищет другую дату", — сообщил словацкий кабмин.
© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал действия Киева саботажем. "Зеленский целенаправленно наносит вред финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя ЕК в своем официальном письме четко заявляет: ничто не мешает Украине продолжать транзит", — отметил он. По его мнению, "эта авантюра" обойдется ЕС в 70 миллиардов евро.
Управляющий директор греческой энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос оценил общеевропейские потери в 100 миллиардов евро в год.
"Тут речь идет не только о дополнительных расходах на топливо, но и о последствиях очередного промышленного спада из-за дорогой энергии. В прошлую волну деиндустриализации серьезно пострадала тяжелая промышленность, а также отрасли, использующие газ не как энергоноситель, а как сырье: производство азотных удобрений и химпром. Если цены опять пойдут вверх, ЕС снова ждет массовое закрытие оставшихся предприятий", — поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
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Братислава же сильно теряет на транзите в другие страны — порядка 500 миллионов евро ежегодно "и миллиард евро при более высоких ценах на газ". Фицо выступает за восстановление транзита или поиск механизмов компенсации госбюджету.
Глава словацкого правительства настроен серьезно и пригрозил украинским властям жесткими мерами вплоть до прекращения поставок электроэнергии. "Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — сказал он.

Никакого беспокойства

Еврокомиссия же проявляет завидное спокойствие. Прекращение транзита газа "не вызовет проблем с обеспеченностью ресурсом стран — членов союза", а потому нет повода паниковать, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен еще 31 декабря. Она отметила, что резкого скачка цен не случилось, ведь к остановке транзита готовились заранее.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Однако это лишь слова. Дело в том, что выбывший объем в 15 миллиардов кубометров газа ежегодно составляет порядка пяти процентов от общеевропейского потребления, уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. И такая недостача существенно сказалась на рыночных ценах.
Биржевые котировки выросли на десять процентов и колеблются в районе 500 долларов за тысячу кубометров. Тут неважно, кто у кого покупал: цены растут для всех. "Опасения рынка несколько больше, чем у чиновников в Брюсселе, зарплаты которых, видимо, не страдают от затяжного энергетического кризиса в ЕС. Далее при неблагоприятных погодных условиях рост может усилиться, тем более что у той же Словакии газа в ПХГ осталось примерно на сто дней, а отбор с 1 января увеличился в несколько раз", — указывает эксперт.
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Газовый рынок вообще очень чувствителен к потрясениям: ресурс и пропускная способность инфраструктуры ограниченны, а дополнительный спрос повышает цены, поэтому даже относительно небольшой дефицит непросто восполнить. Тем же Словакии и Австрии, зависимым от трубопроводного топлива, придется перекупать недостающие объемы у поставщиков СПГ и тратиться на сложную логистику.
"Мало купить газ, надо еще найти и оплатить танкер, доставить груз в прибрежную страну, там заплатить за прием судна, за регазификацию и, наконец, за прокачку через ряд стран до своей территории. Это серьезные издержки", — объясняет Юшков.

Обходные пути

Альтернатив немного. Из семи газотранспортных систем, построенных для обеспечения российским топливом европейских потребителей, к началу 2025-го в эксплуатации остались лишь две — и обе в направлении Турции: "Турецкий поток" и "Голубой поток".
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок по "Турецкому потоку"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок по "Турецкому потоку"
"Их совокупная мощность 47,5 миллиарда кубометров в год, а объемы поставок на данный момент — порядка 26,75 миллиарда кубов, резерв — на уровне 20,75 миллиарда кубометров. Построенный в 2021-м "Балканский поток" (по сути, продолжение "Турецкого") проходит по территории Болгарии, Сербии, Хорватии, Венгрии и, учитывая возможность трансграничных перетоков, в теории позволяет даже расширить количество стран, получающих российский газ", — напоминает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.
Однако загвоздка в пропускной способности. Мощность "Балканского потока" — 15,8 миллиарда кубометров в год, но по мере продвижения вглубь Европы он сужается. Так, до Болгарии доходит 15,8 миллиарда кубометров, на границе с Сербией остается уже 12,6, а на границе с Венгрией — всего 7,6. Таким образом, недостаточная развитость инфраструктуры в европейских странах не позволяет перебросить 15 миллиардов кубометров газа с украинского на турецкое направление.
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Тем не менее в августе 2024-го Турция анонсировала строительство нового газопровода, ветка позволит экспортировать семь-восемь миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу. "Это небыстрая работа. Сейчас же вопрос с транзитом можно решить за счет уцелевшей ветки "Северного потока — 2" мощностью 27,5 миллиарда кубометров. Либо возобновив поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" мощностью 32,9 миллиарда кубометров", — указывает Сафонова. Однако такой сценарий возможен только в случае принятия политического решения, причем непосредственно в Брюсселе.
 
ЭкономикаСловакияБолгарияКиевЕврокомиссияЕвросоюзРоберт ФицоПриродный газСПГ
 
 
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