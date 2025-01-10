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На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения - РИА Новости, 10.01.2025
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10:47 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/fsb-1993071055.html
На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения
На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения - РИА Новости, 10.01.2025
На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения
Задержан гражданин РФ, который пытался транспортной компанией переправить в центральноазиатскую страну радиационный источник, используемый для проверки... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:47:00+03:00
2025-01-10T10:47:00+03:00
происшествия
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Задержан гражданин РФ, который пытался транспортной компанией переправить в центральноазиатскую страну радиационный источник, используемый для проверки установок военного назначения, сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области. "В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения", - говорится в сообщении. После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления, уточняется в сообщении. Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовал, поясняет пресс-служба. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда), добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250110/fsb-1993059032.html
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происшествия, россия, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинская область
На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения

ФСБ: на Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Задержан гражданин РФ, который пытался транспортной компанией переправить в центральноазиатскую страну радиационный источник, используемый для проверки установок военного назначения, сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.
"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения", - говорится в сообщении.
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После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления, уточняется в сообщении. Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовал, поясняет пресс-служба.
Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда), добавляется в сообщении.
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