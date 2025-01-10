https://ria.ru/20250110/fsb-1993071055.html

На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения

На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения - РИА Новости, 10.01.2025

На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения

Задержан гражданин РФ, который пытался транспортной компанией переправить в центральноазиатскую страну радиационный источник, используемый для проверки... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:47:00+03:00

2025-01-10T10:47:00+03:00

2025-01-10T10:47:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Задержан гражданин РФ, который пытался транспортной компанией переправить в центральноазиатскую страну радиационный источник, используемый для проверки установок военного назначения, сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области. "В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения", - говорится в сообщении. После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления, уточняется в сообщении. Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовал, поясняет пресс-служба. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда), добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250110/fsb-1993059032.html

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происшествия, россия, челябинская область