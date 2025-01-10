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В России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников

В России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников - РИА Новости, 10.01.2025

В России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников

Силовики пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников в 40 субъектах России, изъято 355 единиц оружия, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.01.2025

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников в 40 субъектах России, изъято 355 единиц оружия, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 109 жителей из 40 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия были проведены по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, ДНР, республиках Адыгея, Коми, Якутия, Тува, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях. Силовиками изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы), противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), более 94 600 патронов различного калибра. Кроме того, прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. "Необходимо еще раз отметить, что в 2022 году внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, усиливающие ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия. Характерным примером явилось осуждение в октябре 2024 года двух жителей Свердловской области, причастных к указанной противоправной деятельности, к 15 годам и 11 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима", - отметили в ФСБ. В спецслужбе подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению преступлении, связанных с незаконным "оружейным бизнесом", продолжается.

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Задержание нелегальных оружейников. Видео ФСБ России Силовики пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников в 40 субъектах России, изъято 355 единиц оружия, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. 2025-01-10T10:00 true PT1M37S

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россия, москва, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность