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В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России

В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России - РИА Новости, 10.01.2025

В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России

Автомобильный пробег в поддержку действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо по восстановлению отношений с Россией состоялся в Братиславе, сообщили... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:46:00+03:00

2025-01-10T22:46:00+03:00

2025-01-10T23:46:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. Автомобильный пробег в поддержку действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо по восстановлению отношений с Россией состоялся в Братиславе, сообщили очевидцы.Об организации мероприятия ранее сообщил местный активист Марек Шоун. По его словам, автопробег призван показать, что Россия — не враг Словакии, а Фицо своими действиями способствует возобновлению диалога с Москвой. Участники акции планировали выстроиться колонной рядом со зданием правительства Словакии, перед которым в это время будет проходить митинг прокиевской общественной организации "Мир Украине". Ее активисты выступают против внешнеполитического курса Фицо в отношении России, а также критикуют его за визит в Москву 22 декабря 2024 года и встречу с Владимиром Путиным. Сам же премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов. "Правда на нашей стороне. Тем, что (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский остановил газ, он нанес ущерб государству — члену ЕС, и никто из наших западных партнеров, насколько я знаю, не заступился за нас", — сказал глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота, обращаясь к участникам акции перед началом автопробега.Участники акции, как и планировали, прибыли к зданию словацкого правительства, однако полиция не разрешила им выстроиться в колонну рядом с митингом организации "Мир Украине", перенаправив их на другую улицу. Тем не менее некоторым автомашинам со словацкими флагами и российской символикой удалось ненадолго задержаться рядом с местом проведения антиправительственного митинга, обозначив свое несогласие с ним продолжительными автомобильными сигналами. По оценкам очевидцев, в акции приняли участие порядка ста автомобилей.

https://ria.ru/20250110/fitso-1993122877.html

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в мире, словакия, братислава, роберт фицо, евросоюз