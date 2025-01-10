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В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России - РИА Новости, 10.01.2025
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22:46 10.01.2025 (обновлено: 23:46 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/fitso-1993208443.html
В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России
В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России - РИА Новости, 10.01.2025
В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России
Автомобильный пробег в поддержку действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо по восстановлению отношений с Россией состоялся в Братиславе, сообщили... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:46:00+03:00
2025-01-10T23:46:00+03:00
в мире
словакия
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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. Автомобильный пробег в поддержку действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо по восстановлению отношений с Россией состоялся в Братиславе, сообщили очевидцы.Об организации мероприятия ранее сообщил местный активист Марек Шоун. По его словам, автопробег призван показать, что Россия — не враг Словакии, а Фицо своими действиями способствует возобновлению диалога с Москвой. Участники акции планировали выстроиться колонной рядом со зданием правительства Словакии, перед которым в это время будет проходить митинг прокиевской общественной организации "Мир Украине". Ее активисты выступают против внешнеполитического курса Фицо в отношении России, а также критикуют его за визит в Москву 22 декабря 2024 года и встречу с Владимиром Путиным. Сам же премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов. &quot;Правда на нашей стороне. Тем, что (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский остановил газ, он нанес ущерб государству — члену ЕС, и никто из наших западных партнеров, насколько я знаю, не заступился за нас&quot;, — сказал глава политической партии DOMOV (&quot;Дом — национальная партия&quot;) Павол Слота, обращаясь к участникам акции перед началом автопробега.Участники акции, как и планировали, прибыли к зданию словацкого правительства, однако полиция не разрешила им выстроиться в колонну рядом с митингом организации "Мир Украине", перенаправив их на другую улицу. Тем не менее некоторым автомашинам со словацкими флагами и российской символикой удалось ненадолго задержаться рядом с местом проведения антиправительственного митинга, обозначив свое несогласие с ним продолжительными автомобильными сигналами. По оценкам очевидцев, в акции приняли участие порядка ста автомобилей.
https://ria.ru/20250110/fitso-1993122877.html
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в мире, словакия, братислава, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Евросоюз
В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России

В Братиславе провели автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. Автомобильный пробег в поддержку действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо по восстановлению отношений с Россией состоялся в Братиславе, сообщили очевидцы.
Об организации мероприятия ранее сообщил местный активист Марек Шоун. По его словам, автопробег призван показать, что Россия — не враг Словакии, а Фицо своими действиями способствует возобновлению диалога с Москвой.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Фицо назвал Россию надежным партнером
Вчера, 14:39
Участники акции планировали выстроиться колонной рядом со зданием правительства Словакии, перед которым в это время будет проходить митинг прокиевской общественной организации "Мир Украине". Ее активисты выступают против внешнеполитического курса Фицо в отношении России, а также критикуют его за визит в Москву 22 декабря 2024 года и встречу с Владимиром Путиным. Сам же премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов.
«

"Правда на нашей стороне. Тем, что (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский остановил газ, он нанес ущерб государству — члену ЕС, и никто из наших западных партнеров, насколько я знаю, не заступился за нас", — сказал глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота, обращаясь к участникам акции перед началом автопробега.

Участники акции, как и планировали, прибыли к зданию словацкого правительства, однако полиция не разрешила им выстроиться в колонну рядом с митингом организации "Мир Украине", перенаправив их на другую улицу. Тем не менее некоторым автомашинам со словацкими флагами и российской символикой удалось ненадолго задержаться рядом с местом проведения антиправительственного митинга, обозначив свое несогласие с ним продолжительными автомобильными сигналами.
По оценкам очевидцев, в акции приняли участие порядка ста автомобилей.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине
Вчера, 12:57
 
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