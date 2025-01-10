В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России
В Братиславе провели автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. Автомобильный пробег в поддержку действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо по восстановлению отношений с Россией состоялся в Братиславе, сообщили очевидцы.
Фицо назвал Россию надежным партнером
Вчера, 14:39
Участники акции планировали выстроиться колонной рядом со зданием правительства Словакии, перед которым в это время будет проходить митинг прокиевской общественной организации "Мир Украине". Ее активисты выступают против внешнеполитического курса Фицо в отношении России, а также критикуют его за визит в Москву 22 декабря 2024 года и встречу с Владимиром Путиным. Сам же премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов.
«
"Правда на нашей стороне. Тем, что (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский остановил газ, он нанес ущерб государству — члену ЕС, и никто из наших западных партнеров, насколько я знаю, не заступился за нас", — сказал глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота, обращаясь к участникам акции перед началом автопробега.
Участники акции, как и планировали, прибыли к зданию словацкого правительства, однако полиция не разрешила им выстроиться в колонну рядом с митингом организации "Мир Украине", перенаправив их на другую улицу. Тем не менее некоторым автомашинам со словацкими флагами и российской символикой удалось ненадолго задержаться рядом с местом проведения антиправительственного митинга, обозначив свое несогласие с ним продолжительными автомобильными сигналами.
По оценкам очевидцев, в акции приняли участие порядка ста автомобилей.