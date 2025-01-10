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Фицо назвал Россию надежным партнером - РИА Новости, 10.01.2025
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14:39 10.01.2025 (обновлено: 14:40 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/fitso-1993122877.html
Фицо назвал Россию надежным партнером
Фицо назвал Россию надежным партнером - РИА Новости, 10.01.2025
Фицо назвал Россию надежным партнером
Россия всегда была надежным партнером и не подводила Словакию в отличие от Украины, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:39:00+03:00
2025-01-10T14:40:00+03:00
украина
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Россия всегда была надежным партнером и не подводила Словакию в отличие от Украины, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. "Россия всегда была надежным партнером в поставках энергии, никогда нас Россия не подводила в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был на Украине и просил украинского премьер-министра (Юлию) Тимошенко, чтобы они дали нам из резервуаров, которые у них есть на западе Украины, газ, так она меня послала к черту. Это типичные украинцы", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам. Премьер Словакии подверг критике решение Киева остановить транзит газа через украинскую территорию. "Нам нужно сохранить в рабочем состоянии газопровод, который идет через Украину и Словакию дальше на запад. Если там не пойдет газ, то это будет иметь катастрофические последствия для цен на газ в Европе", - сказал Фицо. Ранее Фицо заявил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. По его словам, Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250110/ek-1993117217.html
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украина, словакия, россия, роберт фицо, евросоюз, в мире
Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Евросоюз, В мире
Фицо назвал Россию надежным партнером

Фицо заявил, что Россия никогда не подводила Словакию, в отличие от Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Россия всегда была надежным партнером и не подводила Словакию в отличие от Украины, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.
"Россия всегда была надежным партнером в поставках энергии, никогда нас Россия не подводила в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был на Украине и просил украинского премьер-министра (Юлию) Тимошенко, чтобы они дали нам из резервуаров, которые у них есть на западе Украины, газ, так она меня послала к черту. Это типичные украинцы", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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Премьер Словакии подверг критике решение Киева остановить транзит газа через украинскую территорию. "Нам нужно сохранить в рабочем состоянии газопровод, который идет через Украину и Словакию дальше на запад. Если там не пойдет газ, то это будет иметь катастрофические последствия для цен на газ в Европе", - сказал Фицо.
Ранее Фицо заявил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. По его словам, Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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УкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоЕвросоюзВ мире
 
 
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