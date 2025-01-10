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Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине - РИА Новости, 10.01.2025
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12:57 10.01.2025 (обновлено: 14:44 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/fitso-1993098801.html
Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине
Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине - РИА Новости, 10.01.2025
Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если не решится вопрос с транзитом газа. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:57:00+03:00
2025-01-10T14:44:00+03:00
украина
словакия
транзит газа через украину
роберт фицо
газпром
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если не решится вопрос с транзитом газа."Если нам сообщат через три недели, что Украина все блокирует (в вопросе транзита газа. — Прим. ред.), я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем", — сказал он на заседании парламентского комитета по европейским делам.По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать на Украину еще 50 миллиардов евро.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.По мнению Фицо, Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС в порядка 500 миллионов евро ежегодно — или даже миллиард при более высоких ценах, — а весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
https://ria.ru/20250108/katastrofa-1992822109.html
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украина, словакия, транзит газа через украину, роберт фицо, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины
Украина, Словакия, транзит газа через Украину, Роберт Фицо, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины
Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине

Фицо заявил, что готов заблокировать помощь Киеву из-за остановки транзита газа

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если не решится вопрос с транзитом газа.
"Если нам сообщат через три недели, что Украина все блокирует (в вопросе транзита газа. — Прим. ред.), я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем", — сказал он на заседании парламентского комитета по европейским делам.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле. 25 августа 2016 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать на Украину еще 50 миллиардов евро.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
По мнению Фицо, Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС в порядка 500 миллионов евро ежегодно — или даже миллиард при более высоких ценах, — а весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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3 января, 08:00
 
УкраинаСловакиятранзит газа через УкраинуРоберт ФицоГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украины
 
 
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