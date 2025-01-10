Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине
Фицо заявил, что готов заблокировать помощь Киеву из-за остановки транзита газа
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если не решится вопрос с транзитом газа.
"Если нам сообщат через три недели, что Украина все блокирует (в вопросе транзита газа. — Прим. ред.), я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем", — сказал он на заседании парламентского комитета по европейским делам.
По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать на Украину еще 50 миллиардов евро.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
По мнению Фицо, Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС в порядка 500 миллионов евро ежегодно — или даже миллиард при более высоких ценах, — а весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
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