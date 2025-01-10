https://ria.ru/20250110/eydelman-1993032185.html
ВС отклонил жалобу Эйдельман* на отказ в снятии статуса иноагента
ВС отклонил жалобу Эйдельман* на отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 10.01.2025
ВС отклонил жалобу Эйдельман* на отказ в снятии статуса иноагента
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанной иностранным агентом историка Тамары Эйдельман* на отказ исключить ее из реестра иноагентов, сообщили... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T01:19:00+03:00
2025-01-10T01:19:00+03:00
2025-01-10T01:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанной иностранным агентом историка Тамары Эйдельман* на отказ исключить ее из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Эйдельман* Тамаре Натановне отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства. Историка внесли в реестр физлиц, являющихся иностранными агентами, в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста РФ в апелляционной и кассационной инстанциях, но получала отказы. Ранее Эйдельман* штрафовали за неуказание маркировки иностранного иноагента в публикациях в интернете. Также ее штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Кроме того, как сообщали РИА Новости в силовых структурах, в отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета). Ранее против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
https://ria.ru/20250101/sud-1992213288.html
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россия, тамара эйдельман
ВС отклонил жалобу Эйдельман* на отказ в снятии статуса иноагента
ВС не стал рассматривать жалобу Эйдельман об исключении ее из реестра иноагентов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанной иностранным агентом историка Тамары Эйдельман* на отказ исключить ее из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Эйдельман* Тамаре Натановне отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.
Историка внесли в реестр физлиц, являющихся иностранными агентами, в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста РФ в апелляционной и кассационной инстанциях, но получала отказы.
Ранее Эйдельман* штрафовали за неуказание маркировки иностранного иноагента в публикациях в интернете. Также ее штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Кроме того, как сообщали РИА Новости в силовых структурах, в отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета). Ранее против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.
*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.