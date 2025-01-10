https://ria.ru/20250110/evrosoyuz-1993130461.html

Евросоюз намерен найти взаимопонимание с новой администрацией Трампа

Евросоюз намерен найти взаимопонимание с новой администрацией Трампа - РИА Новости, 10.01.2025

Евросоюз намерен найти взаимопонимание с новой администрацией Трампа

Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, Евросоюз по-прежнему планирует найти взаимопонимание с его администрацией,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:09:00+03:00

2025-01-10T15:09:00+03:00

2025-01-10T15:09:00+03:00

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гренландия

сша

брюссель

дональд трамп

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, Евросоюз по-прежнему планирует найти взаимопонимание с его администрацией, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы настроены в первую очередь на то, чтобы найти с новой администрацией Дональда Трампа согласие в интересах наших народов и экономик", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последние заявления Трампа по Гренландии и озвучить позицию Евросоюза. Представитель Еврокомиссии также указал, что Евросоюз готовился ко всем возможным последствиям, связанным с результатами выборов в США. "У нас имеются торговые инструменты, которые мы можем использовать для защиты наших интересов", - добавил Жилл. Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и пригрозил Дании торговыми мерами.

https://ria.ru/20250110/tramp-1993128178.html

https://ria.ru/20250110/trump-1993047799.html

гренландия

сша

брюссель

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в мире, гренландия, сша, брюссель, дональд трамп, еврокомиссия