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Евросоюз намерен найти взаимопонимание с новой администрацией Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
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15:09 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/evrosoyuz-1993130461.html
Евросоюз намерен найти взаимопонимание с новой администрацией Трампа
Евросоюз намерен найти взаимопонимание с новой администрацией Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
Евросоюз намерен найти взаимопонимание с новой администрацией Трампа
Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, Евросоюз по-прежнему планирует найти взаимопонимание с его администрацией,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:09:00+03:00
2025-01-10T15:09:00+03:00
в мире
гренландия
сша
брюссель
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, Евросоюз по-прежнему планирует найти взаимопонимание с его администрацией, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы настроены в первую очередь на то, чтобы найти с новой администрацией Дональда Трампа согласие в интересах наших народов и экономик", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последние заявления Трампа по Гренландии и озвучить позицию Евросоюза. Представитель Еврокомиссии также указал, что Евросоюз готовился ко всем возможным последствиям, связанным с результатами выборов в США. "У нас имеются торговые инструменты, которые мы можем использовать для защиты наших интересов", - добавил Жилл. Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и пригрозил Дании торговыми мерами.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993128178.html
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в мире, гренландия, сша, брюссель, дональд трамп, еврокомиссия
В мире, Гренландия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Еврокомиссия
Евросоюз намерен найти взаимопонимание с новой администрацией Трампа

Представитель ЕК Жилл: ЕС намерен найти взаимопонимание с администрацией Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, Евросоюз по-прежнему планирует найти взаимопонимание с его администрацией, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Мы настроены в первую очередь на то, чтобы найти с новой администрацией Дональда Трампа согласие в интересах наших народов и экономик", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последние заявления Трампа по Гренландии и озвучить позицию Евросоюза.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа
15:01
Представитель Еврокомиссии также указал, что Евросоюз готовился ко всем возможным последствиям, связанным с результатами выборов в США. "У нас имеются торговые инструменты, которые мы можем использовать для защиты наших интересов", - добавил Жилл.
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и пригрозил Дании торговыми мерами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
FT пишет об опасениях в ЕС из-за Трампа
08:57
 
В миреГренландияСШАБрюссельДональд ТрампЕврокомиссия
 
 
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