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Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе - РИА Новости, 10.01.2025
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11:23 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/engels-1993078846.html
Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе
Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе - РИА Новости, 10.01.2025
Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе
Направление ветра изменилось и дым от пожара в Энгельсе в Саратовской области, где после атаки БПЛА тушат предприятие, уходит не в сторону города, сообщил... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:23:00+03:00
2025-01-10T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Направление ветра изменилось и дым от пожара в Энгельсе в Саратовской области, где после атаки БПЛА тушат предприятие, уходит не в сторону города, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В среду глава региона сообщал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. "Вчера во второй половине дня из-за погодных условий жители близлежащих домов могли испытывать дискомфорт из-за дыма. Сегодня направление ветра изменилось - дым уходит не в сторону города", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия круглосуточно работают все профильные службы, сил и средств достаточно.
https://ria.ru/20250110/toplivo-1993076622.html
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: дым от пожара в Энгельсе после атаки БПЛА уходит не в город

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Направление ветра изменилось и дым от пожара в Энгельсе в Саратовской области, где после атаки БПЛА тушат предприятие, уходит не в сторону города, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В среду глава региона сообщал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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"Вчера во второй половине дня из-за погодных условий жители близлежащих домов могли испытывать дискомфорт из-за дыма. Сегодня направление ветра изменилось - дым уходит не в сторону города", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он добавил, что на месте происшествия круглосуточно работают все профильные службы, сил и средств достаточно.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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