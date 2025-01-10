https://ria.ru/20250110/engels-1993078846.html
Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе
Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе - РИА Новости, 10.01.2025
Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе
Направление ветра изменилось и дым от пожара в Энгельсе в Саратовской области, где после атаки БПЛА тушат предприятие, уходит не в сторону города, сообщил... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:23:00+03:00
2025-01-10T11:23:00+03:00
2025-01-10T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Направление ветра изменилось и дым от пожара в Энгельсе в Саратовской области, где после атаки БПЛА тушат предприятие, уходит не в сторону города, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В среду глава региона сообщал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. "Вчера во второй половине дня из-за погодных условий жители близлежащих домов могли испытывать дискомфорт из-за дыма. Сегодня направление ветра изменилось - дым уходит не в сторону города", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия круглосуточно работают все профильные службы, сил и средств достаточно.
https://ria.ru/20250110/toplivo-1993076622.html
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Ветер изменил направление дыма от пожара в Энгельсе
Губернатор Бусаргин: дым от пожара в Энгельсе после атаки БПЛА уходит не в город