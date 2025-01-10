https://ria.ru/20250110/elka-1993091189.html

Эксперты рассказали, как утилизировать елку после праздников

Эксперты рассказали, как утилизировать елку после праздников - РИА Новости, 10.01.2025

Эксперты рассказали, как утилизировать елку после праздников

Если отслужившую живую ель просто отправить на свалку, то она, как и любой органический мусор, будет выделять метан, поэтому эксперты Роскачества рассказали РИА РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Если отслужившую живую ель просто отправить на свалку, то она, как и любой органический мусор, будет выделять метан, поэтому эксперты Роскачества рассказали РИА Новости, как лучше утилизировать елку после праздников. "Подавляющее большинство горожан просто выносит елки на улицу, однако это не самый экологичный способ избавиться от дерева... Если живую ель просто отправить на свалку (то есть выбросить в обычный мусорный бак), то она, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата", - сообщили в организации. Если речь идет о ели, сосне или пихте, то лучше всего сдать их на переработку. При этом на дереве не должно быть мишуры, украшений и упаковочных материалов. С помощью специальных дробильных машин отслужившие хвойные деревья превращают в щепу, которую используют в работах по озеленению. Также собранные хвойные перерабатывают в топливные брикеты. Если же в городе нет организованных пунктов сбора елок, то дерево можно отправить в компост в лесу, парковой зоне или на даче. Также можно вынести хвойное дерево из квартиры, придерживаясь определенных правил. Во-первых, не стоит выбрасывать деревья в общий контейнер для мусорных отходов. Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому лучше выбрасывать их в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости. Эксперты крайне не рекомендуют выбрасывать елку в мусоропровод - это может стать причиной его засора. "Несмотря на то, что это очевидно, некоторые жильцы многоэтажек поступают именно так", - отметили в Роскачестве. Кроме того, не стоит выбрасывать елку "по старинке", пристроив ее у мусорных контейнеров: это опасно с пожарной и экологической точек зрения.

https://ria.ru/20250109/elka-1991054560.html

https://ria.ru/20250110/elka-1993043084.html

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общество, роскачество, новый год