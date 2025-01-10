https://ria.ru/20250110/elka-1993043084.html
Россиянам рассказали, что планируют изготовить из главной новогодней елки
Россиянам рассказали, что планируют изготовить из главной новогодней елки - РИА Новости, 10.01.2025
Россиянам рассказали, что планируют изготовить из главной новогодней елки
Сувениры, скворечники и хоккейные клюшки планируется изготовить из главной новогодней елки России, после того как она будет демонтирована с Соборной площади в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T07:26:00+03:00
2025-01-10T07:26:00+03:00
2025-01-10T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сувениры, скворечники и хоккейные клюшки планируется изготовить из главной новогодней елки России, после того как она будет демонтирована с Соборной площади в Кремле, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ. Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. Она простоит на Соборной площади до 19 января, а затем традиционно будет отправлена на переработку, где получит вторую жизнь в виде памятных сувениров. "Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как: памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки. Ветки и хвоя, оставшиеся от новогодней елки, традиционно передаются в зоопарки для подкормки животных и организации настилов", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, в рамках акции "Детки Кремлевской елки" тысячи пророщенных семян будут высажены в виде памятных аллей по всей стране. "Семена "Деток Кремлевской елки" после упаковки в специальные конверты и экокубы становятся частью экоуроков и мастер-классов в детских садах и школах по всей стране. Таким образом, благодаря этой инициативе каждый маленький участник проекта получает шанс вырастить свою собственную "волшебную" Кремлёвскую елку, которая, как и ее прародительница, помогает исполнять желания детей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250108/el-1992779836.html
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общество, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье)
Россиянам рассказали, что планируют изготовить из главной новогодней елки
Из главной новогодней елки России изготовят сувениры, скворечники и клюшки
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сувениры, скворечники и хоккейные клюшки планируется изготовить из главной новогодней елки России, после того как она будет демонтирована с Соборной площади в Кремле, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области
и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. Она простоит на Соборной площади до 19 января, а затем традиционно будет отправлена на переработку, где получит вторую жизнь в виде памятных сувениров.
"Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как: памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки. Ветки и хвоя, оставшиеся от новогодней елки, традиционно передаются в зоопарки для подкормки животных и организации настилов", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках акции "Детки Кремлевской елки" тысячи пророщенных семян будут высажены в виде памятных аллей по всей стране.
"Семена "Деток Кремлевской елки" после упаковки в специальные конверты и экокубы становятся частью экоуроков и мастер-классов в детских садах и школах по всей стране. Таким образом, благодаря этой инициативе каждый маленький участник проекта получает шанс вырастить свою собственную "волшебную" Кремлёвскую елку, которая, как и ее прародительница, помогает исполнять желания детей", - добавили в пресс-службе.