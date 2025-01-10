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Украина не войдет в техгруппу ЕК — Словакия по энергетике - РИА Новости, 10.01.2025
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14:23 10.01.2025 (обновлено: 14:39 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/ek-1993117217.html
Украина не войдет в техгруппу ЕК — Словакия по энергетике
Украина не войдет в техгруппу ЕК — Словакия по энергетике - РИА Новости, 10.01.2025
Украина не войдет в техгруппу ЕК — Словакия по энергетике
Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:23:00+03:00
2025-01-10T14:39:00+03:00
украина
словакия
еврокомиссия
транзит газа через украину
в мире
природный газ
энергетика
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен."Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии", - сказала она.По словам представителя ЕК, "что касается Украины, то ЕК поддерживает контакты с Киевом как на политическом уровне, так и на техническом".Она также не смогла ответить на вопрос, может ли Словакия рассчитывать на денежную компенсацию со стороны Еврокомиссии из-за сложившейся ситуации, добавив, что этот вопрос должна решить совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии. -0-
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украина, словакия, еврокомиссия, транзит газа через украину, в мире, природный газ, энергетика, экономика, евросоюз
Украина, Словакия, Еврокомиссия, транзит газа через Украину, В мире, Природный газ, Энергетика, Экономика, Евросоюз
Украина не войдет в техгруппу ЕК — Словакия по энергетике

ЕК: Украина не войдет в группу по энергетике после перекрытия газа в Словакию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии", - сказала она.
По словам представителя ЕК, "что касается Украины, то ЕК поддерживает контакты с Киевом как на политическом уровне, так и на техническом".
Она также не смогла ответить на вопрос, может ли Словакия рассчитывать на денежную компенсацию со стороны Еврокомиссии из-за сложившейся ситуации, добавив, что этот вопрос должна решить совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии. -0-
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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УкраинаСловакияЕврокомиссиятранзит газа через УкраинуВ миреПриродный газЭнергетикаЭкономикаЕвросоюз
 
 
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