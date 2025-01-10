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Украина не войдет в техгруппу ЕК — Словакия по энергетике

Украина не войдет в техгруппу ЕК — Словакия по энергетике - РИА Новости, 10.01.2025

Украина не войдет в техгруппу ЕК — Словакия по энергетике

Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:23:00+03:00

2025-01-10T14:23:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен."Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии", - сказала она.По словам представителя ЕК, "что касается Украины, то ЕК поддерживает контакты с Киевом как на политическом уровне, так и на техническом".Она также не смогла ответить на вопрос, может ли Словакия рассчитывать на денежную компенсацию со стороны Еврокомиссии из-за сложившейся ситуации, добавив, что этот вопрос должна решить совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии. -0-

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украина, словакия, еврокомиссия, транзит газа через украину, в мире, природный газ, энергетика, экономика, евросоюз