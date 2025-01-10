https://ria.ru/20250110/egipet-1993068234.html

В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими в Египте российскими туристами

В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими в Египте российскими туристами - РИА Новости, 10.01.2025

В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими в Египте российскими туристами

Застрявшие в Египте российские туристы размещены в отеле и будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет, РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:40:00+03:00

2025-01-10T10:40:00+03:00

2025-01-10T11:21:00+03:00

египет

шарм-эш-шейх

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

egyptair

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149738/32/1497383208_991:889:3052:2048_1920x0_80_0_0_f78ddd5280d874c7b80f8becbb8a4a6a.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Застрявшие в Египте российские туристы размещены в отеле и будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в пятницу один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил агентству, что рейс отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель. "Туроператор в курсе, находится на связи с авиакомпанией. К сожалению, технические неисправности случаются у любых авиакомпаний на разных маршрутах. Эта не исключение. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Люди размещены в отеле и будут отправлены в Россию при первой же возможности", — сообщили в ассоциации.

https://realty.ria.ru/20250108/tailand-1992796789.html

египет

шарм-эш-шейх

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, шарм-эш-шейх, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), egyptair, в мире