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В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими в Египте российскими туристами - РИА Новости, 10.01.2025
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10:40 10.01.2025 (обновлено: 11:21 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/egipet-1993068234.html
В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими в Египте российскими туристами
В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими в Египте российскими туристами - РИА Новости, 10.01.2025
В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими в Египте российскими туристами
Застрявшие в Египте российские туристы размещены в отеле и будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет, РИА Новости, 10.01.2025
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шарм-эш-шейх
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ассоциация туроператоров россии (атор)
egyptair
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Застрявшие в Египте российские туристы размещены в отеле и будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в пятницу один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил агентству, что рейс отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель. "Туроператор в курсе, находится на связи с авиакомпанией. К сожалению, технические неисправности случаются у любых авиакомпаний на разных маршрутах. Эта не исключение. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Люди размещены в отеле и будут отправлены в Россию при первой же возможности", — сообщили в ассоциации.
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египет, шарм-эш-шейх, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), egyptair, в мире
Египет, Шарм-эш-Шейх, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), EgyptAir, В мире
В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими в Египте российскими туристами

АТОР: застрявших в Египте россиян отправят домой при первой возможности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейхе
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Застрявшие в Египте российские туристы размещены в отеле и будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в пятницу один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил агентству, что рейс отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель.
"Туроператор в курсе, находится на связи с авиакомпанией. К сожалению, технические неисправности случаются у любых авиакомпаний на разных маршрутах. Эта не исключение. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Люди размещены в отеле и будут отправлены в Россию при первой же возможности", — сообщили в ассоциации.
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ЕгипетШарм-эш-ШейхМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)EgyptAirВ мире
 
 
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