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В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 10.01.2025 (обновлено: 13:52 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/dubinskiy-1993102215.html
В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США
В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США - РИА Новости, 10.01.2025
В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США
Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:18:00+03:00
2025-01-10T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
нато
верховная рада украины
киев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "А еще мне очень понравилось, что Зеленский “еще раз переговорит с Трампом о НАТО”, и еще про то, что “мы можем требовать от США гарантии безопасности”. Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну еще на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка", — говорится в публикации. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева. Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993047387.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, НАТО, Верховная Рада Украины, Киев
В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США

Нардеп Дубинский: Зеленский требованием к США хочет продлить конфликт

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"А еще мне очень понравилось, что Зеленский “еще раз переговорит с Трампом о НАТО”, и еще про то, что “мы можем требовать от США гарантии безопасности”. Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну еще на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка", — говорится в публикации.
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Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева.

Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАНАТОВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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