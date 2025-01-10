https://ria.ru/20250110/dubinskiy-1993102215.html

В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США

В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США - РИА Новости, 10.01.2025

В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США

Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:18:00+03:00

2025-01-10T13:18:00+03:00

2025-01-10T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "А еще мне очень понравилось, что Зеленский “еще раз переговорит с Трампом о НАТО”, и еще про то, что “мы можем требовать от США гарантии безопасности”. Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну еще на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка", — говорится в публикации. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева. Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993047387.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993069746.html

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, верховная рада украины, киев