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В Кемерово произошло ДТП с двумя автобусами
В Кемерово произошло ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 10.01.2025
В Кемерово произошло ДТП с двумя автобусами
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов и двух автомобилей произошло в Кемерово, следователи проводят доследственную проверку, сообщает в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:45:00+03:00
2025-01-10T15:45:00+03:00
2025-01-10T15:45:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 10 янв - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов и двух автомобилей произошло в Кемерово, следователи проводят доследственную проверку, сообщает в пятницу СУСК по региону. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице 50 лет Октября города Кемерово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и двух автобусов. По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово регионального управления СКР незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Ведомство не называет обстоятельств произошедшего и не приводит информацию о пострадавших. "В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
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происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
В Кемерово произошло ДТП с двумя автобусами
СК: в Кемерово два автобуса попали в ДТП, проводится проверка