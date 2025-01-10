В Тюменской области в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса
ГАИ: на трассе Тюмень-Омск в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП с микроавтобусом в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
ДТП с микроавтобусом в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 10 янв – РИА Новости. Двое несовершеннолетних, взрослый пассажир и водитель получили ранения после того, как микроавтобус с десятью пассажирами на федеральной трассе Тюмень-Омск врезался в столб, а затем съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
Авария произошла днем в пятницу на 63-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск.
"Микроавтобус "Тойота Хайс" въехал в металлический столб, затем съехал в кювет и опрокинулся. В микроавтобусе перевозились 10 человек, ранения получили трое пассажиров: 6-летний мальчик, 17-летняя девушка, мужчина 48 лет и 46-летний водитель микроавтобуса. Автобус перевозил пассажиров по маршруту Тюмень-Сладково. Сотрудники технического надзора госавтоинспекции выясняют характер перевозки", - указано в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, водитель микроавтобуса при обгоне грузового автомобиля не справился с управлением.
"Следователями Ялуторовского межрайонного следственного отдела СУСК России по Тюменской области по факту ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Следствием организован комплекс следственных действий, а также проведение судебно-медицинских и автотехнической экспертиз", - говорится в сообщении следственного управления.
Отмечается, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская помощь.
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