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В Тюменской области в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса - РИА Новости, 10.01.2025
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15:12 10.01.2025 (обновлено: 16:47 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/dtp-1993131184.html
В Тюменской области в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса
В Тюменской области в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса - РИА Новости, 10.01.2025
В Тюменской области в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса
Двое несовершеннолетних, взрослый пассажир и водитель получили ранения после того, как микроавтобус с десятью пассажирами на федеральной трассе Тюмень-Омск... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:12:00+03:00
2025-01-10T16:47:00+03:00
происшествия
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россия
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ТЮМЕНЬ, 10 янв – РИА Новости. Двое несовершеннолетних, взрослый пассажир и водитель получили ранения после того, как микроавтобус с десятью пассажирами на федеральной трассе Тюмень-Омск врезался в столб, а затем съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. Авария произошла днем в пятницу на 63-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. "Микроавтобус "Тойота Хайс" въехал в металлический столб, затем съехал в кювет и опрокинулся. В микроавтобусе перевозились 10 человек, ранения получили трое пассажиров: 6-летний мальчик, 17-летняя девушка, мужчина 48 лет и 46-летний водитель микроавтобуса. Автобус перевозил пассажиров по маршруту Тюмень-Сладково. Сотрудники технического надзора госавтоинспекции выясняют характер перевозки", - указано в сообщении. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, водитель микроавтобуса при обгоне грузового автомобиля не справился с управлением."Следователями Ялуторовского межрайонного следственного отдела СУСК России по Тюменской области по факту ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Следствием организован комплекс следственных действий, а также проведение судебно-медицинских и автотехнической экспертиз", - говорится в сообщении следственного управления.Отмечается, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская помощь.
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происшествия, тюменская область, россия, дтп, гаи
Происшествия, Тюменская область, Россия, ДТП, ГАИ
В Тюменской области в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса

ГАИ: на трассе Тюмень-Омск в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП с микроавтобусом в Тюменской области
ДТП с микроавтобусом в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
ДТП с микроавтобусом в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 10 янв – РИА Новости. Двое несовершеннолетних, взрослый пассажир и водитель получили ранения после того, как микроавтобус с десятью пассажирами на федеральной трассе Тюмень-Омск врезался в столб, а затем съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
Авария произошла днем в пятницу на 63-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск.
"Микроавтобус "Тойота Хайс" въехал в металлический столб, затем съехал в кювет и опрокинулся. В микроавтобусе перевозились 10 человек, ранения получили трое пассажиров: 6-летний мальчик, 17-летняя девушка, мужчина 48 лет и 46-летний водитель микроавтобуса. Автобус перевозил пассажиров по маршруту Тюмень-Сладково. Сотрудники технического надзора госавтоинспекции выясняют характер перевозки", - указано в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, водитель микроавтобуса при обгоне грузового автомобиля не справился с управлением.
"Следователями Ялуторовского межрайонного следственного отдела СУСК России по Тюменской области по факту ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Следствием организован комплекс следственных действий, а также проведение судебно-медицинских и автотехнической экспертиз", - говорится в сообщении следственного управления.
Отмечается, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская помощь.
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ПроисшествияТюменская областьРоссияДТПГАИ
 
 
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