На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП
На трассе Пермь – Екатеринбург фура снесла опору информтабло, движение перекрыли
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области На месте ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области
На месте ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург перекрыто из-за снесенной на дорогу опоры информационного табло, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам представителя полиции, ДТП произошло утром в пятницу в районе 231-го километра автодороги Пермь – Екатеринбург возле города Нижние Серги.
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"По предварительной информации, водитель грузовой автомашины марки Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал", - сказал Горелых.
Он уточнил, что движение транспорта перекрыто в обоих направлениях, объезд участка аварии возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286-м километре через Артинский район с выездом обратно на трассу через гКрасноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184-м километре через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район.
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