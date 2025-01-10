https://ria.ru/20250110/dtp-1993048310.html

На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП

На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП - РИА Новости, 10.01.2025

На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП

Движение на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург перекрыто из-за снесенной на дорогу опоры информационного табло, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:02:00+03:00

2025-01-10T09:02:00+03:00

2025-01-10T09:07:00+03:00

происшествия

пермь

екатеринбург

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург перекрыто из-за снесенной на дорогу опоры информационного табло, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По словам представителя полиции, ДТП произошло утром в пятницу в районе 231-го километра автодороги Пермь – Екатеринбург возле города Нижние Серги. "По предварительной информации, водитель грузовой автомашины марки Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал", - сказал Горелых. Он уточнил, что движение транспорта перекрыто в обоих направлениях, объезд участка аварии возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286-м километре через Артинский район с выездом обратно на трассу через гКрасноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184-м километре через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район.

https://ria.ru/20250107/ekaterinburg-1992740716.html

пермь

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых