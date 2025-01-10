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На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП - РИА Новости, 10.01.2025
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09:02 10.01.2025 (обновлено: 09:07 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/dtp-1993048310.html
На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП
На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП - РИА Новости, 10.01.2025
На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП
Движение на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург перекрыто из-за снесенной на дорогу опоры информационного табло, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:02:00+03:00
2025-01-10T09:07:00+03:00
происшествия
пермь
екатеринбург
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург перекрыто из-за снесенной на дорогу опоры информационного табло, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По словам представителя полиции, ДТП произошло утром в пятницу в районе 231-го километра автодороги Пермь – Екатеринбург возле города Нижние Серги. "По предварительной информации, водитель грузовой автомашины марки Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал", - сказал Горелых. Он уточнил, что движение транспорта перекрыто в обоих направлениях, объезд участка аварии возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286-м километре через Артинский район с выездом обратно на трассу через гКрасноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184-м километре через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район.
https://ria.ru/20250107/ekaterinburg-1992740716.html
пермь
екатеринбург
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происшествия, пермь, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Пермь, Екатеринбург, Свердловская область, Валерий Горелых
На трассе Пермь – Екатеринбург перекрыли движение из-за ДТП

На трассе Пермь – Екатеринбург фура снесла опору информтабло, движение перекрыли

© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области На месте ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области
На месте ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
На месте ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург перекрыто из-за снесенной на дорогу опоры информационного табло, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам представителя полиции, ДТП произошло утром в пятницу в районе 231-го километра автодороги ПермьЕкатеринбург возле города Нижние Серги.
«
"По предварительной информации, водитель грузовой автомашины марки Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал", - сказал Горелых.
Он уточнил, что движение транспорта перекрыто в обоих направлениях, объезд участка аварии возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286-м километре через Артинский район с выездом обратно на трассу через гКрасноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184-м километре через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район.
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ПроисшествияПермьЕкатеринбургСвердловская областьВалерий Горелых
 
 
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