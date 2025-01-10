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При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:01 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/donetsk-1993209068.html
При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека
При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека - РИА Новости, 10.01.2025
При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что подтверждены данные о четырех пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ по супермаркету в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T23:01:00+03:00
2025-01-10T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что подтверждены данные о четырех пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ по супермаркету в Донецке. Ранее СК РФ сообщил, что в пятницу украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Киевского района Донецка с применением, предположительно, РСЗО HIMARS. Погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Корреспондент РИА Новости передавал, что один из снарядов попал в супермаркет. "Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета "Молоко" в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS ракетами М31 (осколочные): женщины 1963 и 1940 годов рождения, сотрудник супермаркета - мужчина 2002 года рождения, работник коммунального предприятия - мужчина 1968 года рождения", - написал Пушилин. Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало в пятницу, что ВСУ в 8.45 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска в 7.20 и 14.10 выпустили в общей сложности 18 ракет из РСЗО по Светлодарску. Пушилин также сообщал, что вследствие ударов по Светлодарску погибли две женщины и пострадали восемь человек, включая девочку-подростка. Управление позже уточнило, что число погибших увеличилось до трех, пострадали семь человек.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека

Пушилин сообщил о четверых пострадавших при ударе ВСУ по супермаркету в Донецке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что подтверждены данные о четырех пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ по супермаркету в Донецке.
Ранее СК РФ сообщил, что в пятницу украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Киевского района Донецка с применением, предположительно, РСЗО HIMARS. Погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Корреспондент РИА Новости передавал, что один из снарядов попал в супермаркет.
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"Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета "Молоко" в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS ракетами М31 (осколочные): женщины 1963 и 1940 годов рождения, сотрудник супермаркета - мужчина 2002 года рождения, работник коммунального предприятия - мужчина 1968 года рождения", - написал Пушилин.
Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало в пятницу, что ВСУ в 8.45 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска в 7.20 и 14.10 выпустили в общей сложности 18 ракет из РСЗО по Светлодарску. Пушилин также сообщал, что вследствие ударов по Светлодарску погибли две женщины и пострадали восемь человек, включая девочку-подростка. Управление позже уточнило, что число погибших увеличилось до трех, пострадали семь человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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