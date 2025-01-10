При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека
Пушилин сообщил о четверых пострадавших при ударе ВСУ по супермаркету в Донецке
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что подтверждены данные о четырех пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ по супермаркету в Донецке.
Ранее СК РФ сообщил, что в пятницу украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Киевского района Донецка с применением, предположительно, РСЗО HIMARS. Погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Корреспондент РИА Новости передавал, что один из снарядов попал в супермаркет.
"Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета "Молоко" в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS ракетами М31 (осколочные): женщины 1963 и 1940 годов рождения, сотрудник супермаркета - мужчина 2002 года рождения, работник коммунального предприятия - мужчина 1968 года рождения", - написал Пушилин.
Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало в пятницу, что ВСУ в 8.45 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска в 7.20 и 14.10 выпустили в общей сложности 18 ракет из РСЗО по Светлодарску. Пушилин также сообщал, что вследствие ударов по Светлодарску погибли две женщины и пострадали восемь человек, включая девочку-подростка. Управление позже уточнило, что число погибших увеличилось до трех, пострадали семь человек.
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