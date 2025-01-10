https://ria.ru/20250110/donetsk-1993209068.html

При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека

При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека - РИА Новости, 10.01.2025

При ударе ВСУ по супермаркету в Донецке пострадали четыре человека

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что подтверждены данные о четырех пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ по супермаркету в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T23:01:00+03:00

2025-01-10T23:01:00+03:00

2025-01-10T23:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993132018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b8b0cf063809a8bfdc50ea9cd8097c4.jpg

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что подтверждены данные о четырех пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ по супермаркету в Донецке. Ранее СК РФ сообщил, что в пятницу украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Киевского района Донецка с применением, предположительно, РСЗО HIMARS. Погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Корреспондент РИА Новости передавал, что один из снарядов попал в супермаркет. "Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета "Молоко" в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS ракетами М31 (осколочные): женщины 1963 и 1940 годов рождения, сотрудник супермаркета - мужчина 2002 года рождения, работник коммунального предприятия - мужчина 1968 года рождения", - написал Пушилин. Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало в пятницу, что ВСУ в 8.45 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска в 7.20 и 14.10 выпустили в общей сложности 18 ракет из РСЗО по Светлодарску. Пушилин также сообщал, что вследствие ударов по Светлодарску погибли две женщины и пострадали восемь человек, включая девочку-подростка. Управление позже уточнило, что число погибших увеличилось до трех, пострадали семь человек.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия