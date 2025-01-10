https://ria.ru/20250110/donetsk-1993078439.html

При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека

При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека - РИА Новости, 10.01.2025

При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека

Жертвами украинского удара из HIMARS по Донецку стали два человека, еще двое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T11:21:00+03:00

2025-01-10T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Жертвами украинского удара из HIMARS по Донецку стали два человека, еще двое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Следователи СК России зафиксировали последствия преступных действий ВФУ, совершивших целенаправленный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Донецка. ВФУ произвели обстрел с применением, предположительно, РСЗО HIMARS Киевского района Донецка, где находились мирные жители. В результате обстрела среди мирного населения погибли два человека и еще двое получили ранения", — сказали в ведомстве.Кроме того, получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавили в СК.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Киевскому району Донецка в 08:45. Как сообщил корреспондент РИА Новости, один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета недалеко от Шахтерской площади, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.Обстрел повредил по меньшей мере два многоквартирных дома, супермаркет, бизнес-центр и не менее 15 гражданских автомобилей.Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ в Донецке Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Донецку, сообщили в СК. 2025-01-10T11:21 true PT0M43S

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, ранены как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, удар был нанесен из HIMARS. 2025-01-10T11:21 true PT0M51S

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донецк, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)