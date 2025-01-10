https://ria.ru/20250110/donetsk-1993078439.html
При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека
При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека - РИА Новости, 10.01.2025
При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека
Жертвами украинского удара из HIMARS по Донецку стали два человека, еще двое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:21:00+03:00
2025-01-10T11:21:00+03:00
2025-01-10T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Жертвами украинского удара из HIMARS по Донецку стали два человека, еще двое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Следователи СК России зафиксировали последствия преступных действий ВФУ, совершивших целенаправленный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Донецка. ВФУ произвели обстрел с применением, предположительно, РСЗО HIMARS Киевского района Донецка, где находились мирные жители. В результате обстрела среди мирного населения погибли два человека и еще двое получили ранения", — сказали в ведомстве.Кроме того, получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавили в СК.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Киевскому району Донецка в 08:45. Как сообщил корреспондент РИА Новости, один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета недалеко от Шахтерской площади, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.Обстрел повредил по меньшей мере два многоквартирных дома, супермаркет, бизнес-центр и не менее 15 гражданских автомобилей.Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ в Донецке
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Донецку, сообщили в СК.
2025-01-10T11:21
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Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, ранены как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, удар был нанесен из HIMARS.
2025-01-10T11:21
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донецк, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека
При ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека и двое получили ранения
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Жертвами украинского удара из HIMARS по Донецку стали два человека, еще двое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
"Следователи СК России зафиксировали последствия преступных действий ВФУ, совершивших целенаправленный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Донецка. ВФУ произвели обстрел с применением, предположительно, РСЗО HIMARS Киевского района Донецка, где находились мирные жители. В результате обстрела среди мирного населения погибли два человека и еще двое получили ранения", — сказали в ведомстве.
Кроме того, получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавили в СК.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Киевскому району Донецка в 08:45. Как сообщил корреспондент РИА Новости, один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета недалеко от Шахтерской площади, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.
Обстрел повредил по меньшей мере два многоквартирных дома, супермаркет, бизнес-центр и не менее 15 гражданских автомобилей.
Киевский район расположен в северной части Донецка
, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.