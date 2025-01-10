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Умерла Евгения Добровольская
Умерла Евгения Добровольская - РИА Новости, 11.01.2025
Умерла Евгения Добровольская
Народная артистка России Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, сообщили в МХТ имени Чехова. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-10T19:17:00+03:00
2025-01-10T19:17:00+03:00
2025-01-11T01:07:00+03:00
россия
культура
евгения добровольская (актриса)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Народная артистка России Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, сообщили в МХТ имени Чехова."Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", - говорится в Telegram-канале театра.О дате и времени прощания сообщат дополнительно, добавили в МХТ.Отмечается, что последний год артистка боролась с тяжёлой болезнью. "Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет", - заключили коллеги.
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россия, евгения добровольская (актриса)
Россия, Культура, Евгения Добровольская (актриса)
Умерла Евгения Добровольская
Народная артистка РФ Евгения Добровольская умерла после продолжительной болезни