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Умерла Евгения Добровольская - РИА Новости, 11.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:17 10.01.2025 (обновлено: 01:07 11.01.2025)
https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993185973.html
Умерла Евгения Добровольская
Умерла Евгения Добровольская - РИА Новости, 11.01.2025
Умерла Евгения Добровольская
Народная артистка России Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, сообщили в МХТ имени Чехова. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-10T19:17:00+03:00
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россия
культура
евгения добровольская (актриса)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Народная артистка России Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, сообщили в МХТ имени Чехова."Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", - говорится в Telegram-канале театра.О дате и времени прощания сообщат дополнительно, добавили в МХТ.Отмечается, что последний год артистка боролась с тяжёлой болезнью. "Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет", - заключили коллеги.
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россия, евгения добровольская (актриса)
Россия, Культура, Евгения Добровольская (актриса)
Умерла Евгения Добровольская

Народная артистка РФ Евгения Добровольская умерла после продолжительной болезни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская
Народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Народная артистка России Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, сообщили в МХТ имени Чехова.
"Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", - говорится в Telegram-канале театра.
О дате и времени прощания сообщат дополнительно, добавили в МХТ.
Отмечается, что последний год артистка боролась с тяжёлой болезнью. "Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет", - заключили коллеги.
 
КультураРоссияЕвгения Добровольская (актриса)
 
 
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