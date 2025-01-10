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При атаке ВСУ на ДНР погиб один человек, шестеро ранены - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 10.01.2025 (обновлено: 10:55 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/dnr-1993069207.html
При атаке ВСУ на ДНР погиб один человек, шестеро ранены
При атаке ВСУ на ДНР погиб один человек, шестеро ранены - РИА Новости, 10.01.2025
При атаке ВСУ на ДНР погиб один человек, шестеро ранены
Один человек погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Донецка и Светлодарска в ДНР в пятницу утром, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:43:00+03:00
2025-01-10T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецк
светлодарск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Донецка и Светлодарска в ДНР в пятницу утром, сообщил глава республики Денис Пушилин."В утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск – есть жертвы. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.По его словам, дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована также Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка."Значительные разрушения получил супермаркет, ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. По предварительным данным, двое пострадавших: женщина 1963 года рождения и мужчина 2002 года рождения, состояние средней степени тяжести", - уточнил Пушилин.
https://ria.ru/20250110/slyusar-1993038950.html
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донецк
светлодарск
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Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, ранены как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, удар был нанесен из HIMARS.
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денис пушилин, донецк, светлодарск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецк, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
При атаке ВСУ на ДНР погиб один человек, шестеро ранены

При атаке ВСУ на Донецк и Светлодарск в ДНР погиб один человек, шестеро ранены

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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Донецка и Светлодарска в ДНР в пятницу утром, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск – есть жертвы. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
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По его словам, дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована также Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка.
"Значительные разрушения получил супермаркет, ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. По предварительным данным, двое пострадавших: женщина 1963 года рождения и мужчина 2002 года рождения, состояние средней степени тяжести", - уточнил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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