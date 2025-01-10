https://ria.ru/20250110/dnr-1993069207.html

При атаке ВСУ на ДНР погиб один человек, шестеро ранены

При атаке ВСУ на ДНР погиб один человек, шестеро ранены - РИА Новости, 10.01.2025

При атаке ВСУ на ДНР погиб один человек, шестеро ранены

Один человек погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Донецка и Светлодарска в ДНР в пятницу утром, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:43:00+03:00

2025-01-10T10:43:00+03:00

2025-01-10T10:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецк

светлодарск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993061672_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6aeeb5cad91857e7062a435e30747fd.jpg

ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Донецка и Светлодарска в ДНР в пятницу утром, сообщил глава республики Денис Пушилин."В утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск – есть жертвы. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.По его словам, дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована также Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка."Значительные разрушения получил супермаркет, ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. По предварительным данным, двое пострадавших: женщина 1963 года рождения и мужчина 2002 года рождения, состояние средней степени тяжести", - уточнил Пушилин.

https://ria.ru/20250110/slyusar-1993038950.html

https://ria.ru/20250110/dzerzhinsk-1993059215.html

донецк

светлодарск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, ранены как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, удар был нанесен из HIMARS. 2025-01-10T10:43 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, донецк, светлодарск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность