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Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников - РИА Новости, 10.01.2025
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03:19 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/dieta-1993035649.html
Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников
Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников - РИА Новости, 10.01.2025
Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников
Попытка избавится с помощью жестких ограничений от появившейся после новогодних праздников избыточной массы тела может навредить организму, сообщила РИА Новости РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:19:00+03:00
2025-01-10T03:19:00+03:00
общество
антонина стародубова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Попытка избавится с помощью жестких ограничений от появившейся после новогодних праздников избыточной массы тела может навредить организму, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "Если после череды новогодних торжеств вы с грустью отметили, что масса тела увеличилась на несколько килограммов, то ни в коем случае не следует стремиться "взять реванш" и с помощью жестких ограничений и несбалансированных диет избавится от последствий переедания, а заодно и скорректировать массу тела – это вредно и не принесет желаемого результата", - рассказала Стародубова. Она отметила, что если начать потреблять меньше калорий, чем нужно для поддержания нормальных жизненных процессов, то организм начинает "экономить" и снижать расход энергии. При этом он также старается сберегать жировую массу как запас на "черный день". Количество же мышечной ткани, наоборот, будет снижаться, поскольку она требует в три раза больше энергии просто на свое поддержание. "Помимо этого, слишком "голодный" рацион, скорее всего, повлечет за собой нехватку ряда витаминов и минеральных веществ. А в результате все эти усилия приведут к рикошетному набору массы тела, плохому самочувствию и снижению иммунитета. Правильным решением в любом случае будет как можно быстрее вернуться к рациону, сбалансированному по энергетической ценности и составу всех необходимых пищевых веществ", - уточнила диетолог. Стародубова подчеркнула, что также необходимо позаботиться о ежедневной физической активности, ведь полученные с пищей калории обязательно нужно потратить, а иначе они будут запасаться в виде избыточной жировой ткани.
https://ria.ru/20250109/dietolog-1992871034.html
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общество, антонина стародубова, москва
Общество, Антонина Стародубова, Москва
Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников

Врач Стародубова: диета после новогодних праздников может навредить организму

© iStock.com / Panupong PiewklengДевушка на диете
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© iStock.com / Panupong Piewkleng
Девушка на диете . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Попытка избавится с помощью жестких ограничений от появившейся после новогодних праздников избыточной массы тела может навредить организму, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Если после череды новогодних торжеств вы с грустью отметили, что масса тела увеличилась на несколько килограммов, то ни в коем случае не следует стремиться "взять реванш" и с помощью жестких ограничений и несбалансированных диет избавится от последствий переедания, а заодно и скорректировать массу тела – это вредно и не принесет желаемого результата", - рассказала Стародубова.
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Она отметила, что если начать потреблять меньше калорий, чем нужно для поддержания нормальных жизненных процессов, то организм начинает "экономить" и снижать расход энергии. При этом он также старается сберегать жировую массу как запас на "черный день". Количество же мышечной ткани, наоборот, будет снижаться, поскольку она требует в три раза больше энергии просто на свое поддержание.
"Помимо этого, слишком "голодный" рацион, скорее всего, повлечет за собой нехватку ряда витаминов и минеральных веществ. А в результате все эти усилия приведут к рикошетному набору массы тела, плохому самочувствию и снижению иммунитета. Правильным решением в любом случае будет как можно быстрее вернуться к рациону, сбалансированному по энергетической ценности и составу всех необходимых пищевых веществ", - уточнила диетолог.
Стародубова подчеркнула, что также необходимо позаботиться о ежедневной физической активности, ведь полученные с пищей калории обязательно нужно потратить, а иначе они будут запасаться в виде избыточной жировой ткани.
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