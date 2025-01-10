https://ria.ru/20250110/dieta-1993035649.html

Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников

Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников - РИА Новости, 10.01.2025

Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников

Попытка избавится с помощью жестких ограничений от появившейся после новогодних праздников избыточной массы тела может навредить организму, сообщила РИА Новости РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T03:19:00+03:00

2025-01-10T03:19:00+03:00

2025-01-10T03:19:00+03:00

общество

антонина стародубова

москва

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Попытка избавится с помощью жестких ограничений от появившейся после новогодних праздников избыточной массы тела может навредить организму, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "Если после череды новогодних торжеств вы с грустью отметили, что масса тела увеличилась на несколько килограммов, то ни в коем случае не следует стремиться "взять реванш" и с помощью жестких ограничений и несбалансированных диет избавится от последствий переедания, а заодно и скорректировать массу тела – это вредно и не принесет желаемого результата", - рассказала Стародубова. Она отметила, что если начать потреблять меньше калорий, чем нужно для поддержания нормальных жизненных процессов, то организм начинает "экономить" и снижать расход энергии. При этом он также старается сберегать жировую массу как запас на "черный день". Количество же мышечной ткани, наоборот, будет снижаться, поскольку она требует в три раза больше энергии просто на свое поддержание. "Помимо этого, слишком "голодный" рацион, скорее всего, повлечет за собой нехватку ряда витаминов и минеральных веществ. А в результате все эти усилия приведут к рикошетному набору массы тела, плохому самочувствию и снижению иммунитета. Правильным решением в любом случае будет как можно быстрее вернуться к рациону, сбалансированному по энергетической ценности и составу всех необходимых пищевых веществ", - уточнила диетолог. Стародубова подчеркнула, что также необходимо позаботиться о ежедневной физической активности, ведь полученные с пищей калории обязательно нужно потратить, а иначе они будут запасаться в виде избыточной жировой ткани.

https://ria.ru/20250109/dietolog-1992871034.html

https://ria.ru/20250107/kholodets-1992704427.html

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общество, антонина стародубова, москва