https://ria.ru/20250110/deadline-1993206784.html

Джуд Лоу сыграет Путина в фильме французского режиссера

Джуд Лоу сыграет Путина в фильме французского режиссера - РИА Новости, 10.01.2025

Джуд Лоу сыграет Путина в фильме французского режиссера

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:23:00+03:00

2025-01-10T22:23:00+03:00

2025-01-10T22:25:00+03:00

культура

россия

владимир путин

джуд лоу

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

франция

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156301/94/1563019487_0:124:3019:1822_1920x0_80_0_0_25c015ab147dd5d3ce16f30aa83d82f9.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи, сообщает издание Deadline. "Позже он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник"... Владимира Путина в начале его управленческой карьеры", - пишет издание. Ожидаемая дата премьеры кинокартины не сообщается. Сам актер в интервью изданию рассказал, что уже начал подготовку к роли, однако, по его ощущениям, он словно находится "у подножия Эвереста", на который собирается подняться. Издание отмечает, что события политического триллера "Кремлевский волшебник" будут происходить в начале 1990-х годов, а в центре сюжета окажется молодой художник, ставший телевизионным продюсером, Вадим Баранов (его роль исполнит американский актер Пол Дано), который неожиданно становится пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250103/borisov-1992442389.html

https://ria.ru/20241213/kologrivyy-1989095715.html

россия

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, джуд лоу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, франция, великобритания