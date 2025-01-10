https://ria.ru/20250110/deadline-1993206784.html
Джуд Лоу сыграет Путина в фильме французского режиссера
Джуд Лоу сыграет Путина в фильме французского режиссера - РИА Новости, 10.01.2025
Джуд Лоу сыграет Путина в фильме французского режиссера
Британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:23:00+03:00
2025-01-10T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи, сообщает издание Deadline. "Позже он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник"... Владимира Путина в начале его управленческой карьеры", - пишет издание. Ожидаемая дата премьеры кинокартины не сообщается. Сам актер в интервью изданию рассказал, что уже начал подготовку к роли, однако, по его ощущениям, он словно находится "у подножия Эвереста", на который собирается подняться. Издание отмечает, что события политического триллера "Кремлевский волшебник" будут происходить в начале 1990-х годов, а в центре сюжета окажется молодой художник, ставший телевизионным продюсером, Вадим Баранов (его роль исполнит американский актер Пол Дано), который неожиданно становится пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250103/borisov-1992442389.html
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россия, владимир путин, джуд лоу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, франция, великобритания
Культура, Россия, Владимир Путин, Джуд Лоу, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Франция, Великобритания
Джуд Лоу сыграет Путина в фильме французского режиссера
Deadline: Джуд Лоу сыграет Путина в фильме "Кремлевский волшебник"