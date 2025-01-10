https://ria.ru/20250110/daniya-1993034305.html

Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии

Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии - РИА Новости, 10.01.2025

Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T02:23:00+03:00

2025-01-10T02:23:00+03:00

2025-01-10T06:06:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила ему поговорить, передает агентство Франс Пресс. Фредериксен созвала лидеров парламентских фракций, включая двух представителей Гренландии, на встречу в четверг, чтобы проинформировать их о том, как правительство ведет себя в сложившейся ситуации. По итогам переговоров Фредериксен сообщила журналистам, что ее кабмин связался с Трампом, но они еще не разговаривали. "Мы предложили (Трампу — Прим. ред.) поговорить... Я не думаю, что произойдет что-то конкретное, пока избранный президент не вступит в должность", — сказала премьер. Она вновь заявила, что не верит в то, что Трамп попытается захватить Гренландию силой. Лидер партии "Датские демократы" Ингер Стойберг отметила, что, по ее впечатлению, у правительства "нет конкретного плана", и оно выглядит "парализованным". Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992923729.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, метте фредериксен