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Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии - РИА Новости, 10.01.2025
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02:23 10.01.2025 (обновлено: 06:06 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/daniya-1993034305.html
Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии
Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии - РИА Новости, 10.01.2025
Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T02:23:00+03:00
2025-01-10T06:06:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
метте фредериксен
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила ему поговорить, передает агентство Франс Пресс. Фредериксен созвала лидеров парламентских фракций, включая двух представителей Гренландии, на встречу в четверг, чтобы проинформировать их о том, как правительство ведет себя в сложившейся ситуации. По итогам переговоров Фредериксен сообщила журналистам, что ее кабмин связался с Трампом, но они еще не разговаривали. "Мы предложили (Трампу — Прим. ред.) поговорить... Я не думаю, что произойдет что-то конкретное, пока избранный президент не вступит в должность", — сказала премьер. Она вновь заявила, что не верит в то, что Трамп попытается захватить Гренландию силой. Лидер партии "Датские демократы" Ингер Стойберг отметила, что, по ее впечатлению, у правительства "нет конкретного плана", и оно выглядит "парализованным". Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html
https://ria.ru/20250109/tramp-1992923729.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии

Премьер Дании Фредериксен предложила Трампу поговорить после слов о Гренландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила ему поговорить, передает агентство Франс Пресс.
Фредериксен созвала лидеров парламентских фракций, включая двух представителей Гренландии, на встречу в четверг, чтобы проинформировать их о том, как правительство ведет себя в сложившейся ситуации. По итогам переговоров Фредериксен сообщила журналистам, что ее кабмин связался с Трампом, но они еще не разговаривали.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом
Вчера, 19:11
"Мы предложили (Трампу — Прим. ред.) поговорить... Я не думаю, что произойдет что-то конкретное, пока избранный президент не вступит в должность", — сказала премьер. Она вновь заявила, что не верит в то, что Трамп попытается захватить Гренландию силой.
Лидер партии "Датские демократы" Ингер Стойберг отметила, что, по ее впечатлению, у правительства "нет конкретного плана", и оно выглядит "парализованным".
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Вчера, 13:20
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМетте Фредериксен
 
 
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