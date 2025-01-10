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При давке в мечети в Дамаске погибли не менее трех человек, пишут СМИ
При давке в мечети в Дамаске погибли не менее трех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
При давке в мечети в Дамаске погибли не менее трех человек, пишут СМИ
Давка произошла в пятницу в мечети Омейядов в центре Дамаска, погибли как минимум три человека, сообщает турецкий телеканал Ahaber. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:40:00+03:00
2025-01-10T14:40:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 янв - РИА Новости. Давка произошла в пятницу в мечети Омейядов в центре Дамаска, погибли как минимум три человека, сообщает турецкий телеканал Ahaber."После пятничной молитвы в мечети Омейядов возникла давка, в результате которой погибли три человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате инцидента много раненых. В соцсетях публикуют видео из мечети - там возникла паника, несколько человек лежат без движения на полу, других выносят из мечети.Радиостанция Sham FM со ссылкой на гражданскую оборону Сирии уточнила, что в результате давки погибли три женщины, пострадали пятеро детей. У детей порезы, ушибы, некоторые потеряли сознание. Отмечается, что давка возникла из-за некоего организованного гражданами мероприятия.
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в мире, дамаск (город)
При давке в мечети в Дамаске погибли не менее трех человек, пишут СМИ
Ahaber: при давке в мечети в Дамаске погибли не менее трех человек
СТАМБУЛ, 10 янв - РИА Новости.
Давка произошла в пятницу в мечети Омейядов в центре Дамаска, погибли как минимум три человека, сообщает турецкий телеканал Ahaber
.
"После пятничной молитвы в мечети Омейядов возникла давка, в результате которой погибли три человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента много раненых. В соцсетях публикуют видео из мечети - там возникла паника, несколько человек лежат без движения на полу, других выносят из мечети.
Радиостанция Sham FM со ссылкой на гражданскую оборону Сирии уточнила, что в результате давки погибли три женщины, пострадали пятеро детей. У детей порезы, ушибы, некоторые потеряли сознание. Отмечается, что давка возникла из-за некоего организованного гражданами мероприятия.