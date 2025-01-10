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Осужденного за нападение на полицейских в Дагестане признали террористом - РИА Новости, 10.01.2025
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16:49 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/dagestan-1993155125.html
Осужденного за нападение на полицейских в Дагестане признали террористом
Осужденного за нападение на полицейских в Дагестане признали террористом - РИА Новости, 10.01.2025
Осужденного за нападение на полицейских в Дагестане признали террористом
Житель Дагестана, осужденный за участие в незаконном вооруженном формировании, которое совершило нападение на полицейских в 2017 году, внесен в перечень... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:49:00+03:00
2025-01-10T16:49:00+03:00
россия
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исламское государство*
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Житель Дагестана, осужденный за участие в незаконном вооруженном формировании, которое совершило нападение на полицейских в 2017 году, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. "Исмаилов Сааду Исрапилович, 04.07.1997 г.р., с. Нухотлоб Тляратинского района Республики Дагестан", - говорится в сообщении. По данным издания "Комперсантъ", Исмаилов в 2019 году был приговорен к 9,5 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный оборот оружия. Члены бандгруппы, в которой он состоял, совершили ножевую атаку на полицейских в августе 2017 года. Позднее ответственность за это преступление взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*), запрещенная в России.* Террористическая организация, запрещена в России
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), исламское государство*, происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Исламское государство*, Происшествия
Осужденного за нападение на полицейских в Дагестане признали террористом

Росфинмониторинг внес жителя Дагестана в список террористов и экстремистов

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Житель Дагестана, осужденный за участие в незаконном вооруженном формировании, которое совершило нападение на полицейских в 2017 году, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.
"Исмаилов Сааду Исрапилович, 04.07.1997 г.р., с. Нухотлоб Тляратинского района Республики Дагестан", - говорится в сообщении.
По данным издания "Комперсантъ", Исмаилов в 2019 году был приговорен к 9,5 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный оборот оружия. Члены бандгруппы, в которой он состоял, совершили ножевую атаку на полицейских в августе 2017 года. Позднее ответственность за это преступление взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*), запрещенная в России.
* Террористическая организация, запрещена в России
Михаил Вербицкий* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов
16:12
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Исламское государство*Происшествия
 
 
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