https://ria.ru/20250110/dagestan-1993155125.html

Осужденного за нападение на полицейских в Дагестане признали террористом

Осужденного за нападение на полицейских в Дагестане признали террористом - РИА Новости, 10.01.2025

Осужденного за нападение на полицейских в Дагестане признали террористом

Житель Дагестана, осужденный за участие в незаконном вооруженном формировании, которое совершило нападение на полицейских в 2017 году, внесен в перечень... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:49:00+03:00

2025-01-10T16:49:00+03:00

2025-01-10T16:49:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

исламское государство*

происшествия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Житель Дагестана, осужденный за участие в незаконном вооруженном формировании, которое совершило нападение на полицейских в 2017 году, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. "Исмаилов Сааду Исрапилович, 04.07.1997 г.р., с. Нухотлоб Тляратинского района Республики Дагестан", - говорится в сообщении. По данным издания "Комперсантъ", Исмаилов в 2019 году был приговорен к 9,5 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный оборот оружия. Члены бандгруппы, в которой он состоял, совершили ножевую атаку на полицейских в августе 2017 года. Позднее ответственность за это преступление взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*), запрещенная в России.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250110/rosfinmonitoring-1993147388.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), исламское государство*, происшествия