https://ria.ru/20250110/cnn-1993043649.html

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до восьми

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до восьми - РИА Новости, 10.01.2025

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до восьми

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до восьми, передает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T07:40:00+03:00

2025-01-10T07:40:00+03:00

2025-01-10T07:40:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до восьми, передает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о шести погибших. Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила о еще двух жертвах стихии в районе Палисейдс, практически полностью уничтоженном огнем. Как информирует агентство Ассошиэйтед Пресс, пожар в районе Палисейдс и пожар, получивший название Итон, уничтожили или повредили более 10 тысяч строений. По данным агентства, были разрушены пять церквей, синагога, семь школ, две библиотеки, бутики, бары, рестораны, банки и продуктовые магазины. Региональный администратор федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) Роберт Фентон-младший заявил, что приказы об обязательной эвакуации действуют в отношении 360 тысяч человек. Ранее Энтони Морроне признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1993007526.html

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