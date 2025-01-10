https://ria.ru/20250110/buryatiya-1993132764.html

Количество самозанятых в Бурятии выросло за пять лет в 15 раз

Количество самозанятых в Бурятии выросло за пять лет в 15 раз - РИА Новости, 10.01.2025

Количество самозанятых в Бурятии выросло за пять лет в 15 раз

В Республике Бурятия число самозанятых выросло за пять лет в 15 раз – до 47 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:17:00+03:00

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2025-01-10T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Республике Бурятия число самозанятых выросло за пять лет в 15 раз – до 47 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам заместителя председателя правительства Республики Бурятия - министра экономики региона Екатерины Кочетовой, в 2020 году Бурятия вошла в пилотный проект по самозанятости и на данный момент в этой сфере зарегистрировано почти 50 тысяч человек. Так, с 2020 по 2024 год число самозанятых возросло с 3 до 47 тысяч человек. Число индивидуальных предпринимателей также увеличилось с 19 до 23 тысяч человек. Кроме того, в регионе отмечается снижение уровня безработицы. С 2020 года 28 тысяч человек нашли работу, а в августе-сентябре прошлого года число неработающих снизилось с 45 тысяч до 17,1 тысячи человек. На данный момент уровень безработицы в регионе составляет 4%. Ранее Минэкономразвития России сообщало, что в сектор МСП вовлечен почти каждый четвертый экономически активный житель страны.

https://ria.ru/20250110/subsidii-1993105849.html

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твой бизнес – новости, республика бурятия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), самозанятые