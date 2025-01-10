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Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС - РИА Новости, 10.01.2025
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14:46 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/briks-1993124044.html
Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС
Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС - РИА Новости, 10.01.2025
Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС
Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, заявил министр энергетики и минеральных... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:46:00+03:00
2025-01-10T14:46:00+03:00
индонезия
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. "Когда мы присоединимся к БРИКС, у нас появится возможность получать нефть из России. Если это будет соответствовать правилам и не возникнет никаких проблем, почему бы и нет?" - передает слова Лахадалии индонезийское агентство ANTARA. По его словам, до сих пор Индонезия импортировала нефть с Ближнего Востока. "Возможно, теперь мы могли бы это делать и с Россией. Но пока это не точно", - добавил Лахадалия.
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индонезия, россия, бразилия, брикс, экономика, в мире
Индонезия, Россия, Бразилия, БРИКС, Экономика, В мире
Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС

Глава Минэнерго Лахадалия: Индонезия может начать закупать нефть у РФ

© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.
Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.
"Когда мы присоединимся к БРИКС, у нас появится возможность получать нефть из России. Если это будет соответствовать правилам и не возникнет никаких проблем, почему бы и нет?" - передает слова Лахадалии индонезийское агентство ANTARA.
По его словам, до сих пор Индонезия импортировала нефть с Ближнего Востока.
"Возможно, теперь мы могли бы это делать и с Россией. Но пока это не точно", - добавил Лахадалия.
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