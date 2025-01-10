https://ria.ru/20250110/briks-1993124044.html

Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС

Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС - РИА Новости, 10.01.2025

Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС

Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, заявил министр энергетики и минеральных... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:46:00+03:00

2025-01-10T14:46:00+03:00

2025-01-10T14:46:00+03:00

индонезия

россия

бразилия

брикс

экономика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/114916/81/1149168126_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_496c138e9d084a32b84362fc885dd073.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. "Когда мы присоединимся к БРИКС, у нас появится возможность получать нефть из России. Если это будет соответствовать правилам и не возникнет никаких проблем, почему бы и нет?" - передает слова Лахадалии индонезийское агентство ANTARA. По его словам, до сих пор Индонезия импортировала нефть с Ближнего Востока. "Возможно, теперь мы могли бы это делать и с Россией. Но пока это не точно", - добавил Лахадалия.

https://ria.ru/20250110/briks-1993117315.html

индонезия

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, россия, бразилия, брикс, экономика, в мире