https://ria.ru/20250110/botulizm-1993121492.html

Глава калининградского завода заявил об отсутствии ботулотоксина в шпротах

Глава калининградского завода заявил об отсутствии ботулотоксина в шпротах - РИА Новости, 10.01.2025

Глава калининградского завода заявил об отсутствии ботулотоксина в шпротах

Проверка Роспотребнадзора не выявила в продукции калининградского рыбзавода "За Родину" токсинов ботулизма, сообщил директор предприятия Сергей Лютаревич. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:35:00+03:00

2025-01-10T14:35:00+03:00

2025-01-10T14:46:00+03:00

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калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Проверка Роспотребнадзора не выявила в продукции калининградского рыбзавода "За Родину" токсинов ботулизма, сообщил директор предприятия Сергей Лютаревич. "Сегодня я могу сообщить, что по результатам лабораторных исследований образцов продукции разных партий, в том числе шпрот в стекле за 13 сентября 2024 года, в лабораториях и референс-центре Роспотребнадзора не установлено микробное загрязнение, а тем более токсины ботулизма. В чем мы абсолютно не сомневались", - написал Лютаревич на своей странице в сети "ВКонтакте". Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 17 декабря сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивалось как тяжелое. Шпроты в масле торговой марки "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским ООО "Рыбзавод "За Родину", женщины купили их на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. На следующий день в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили о начале внеплановой проверки предприятия. "Много раз я хотел обратиться к вам и сказать все, что думаю о ситуации, которая стала для всего нашего предприятия настоящим испытанием. Но мы сознательно ждали результатов исследования. Сегодня проверка закончилась, у нас есть протоколы испытаний. Выпуск качественной и безопасной продукции для нас - дело первостепенной важности. Мы честны и открыты, держим слово и несем ответственность за результат", - добавил Лютаревич. Группа компаний "За Родину" - рыбоперерабатывающий комплекс полного цикла, выпускающий широкий ассортимент консервной продукции, которая представлена в 8 зарубежных странах и 54 регионах РФ. Промысел ведётся в Балтийском и Каспийском морях, Калининградском и Финском заливах. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 120 миллионов физических банок в год и более 60 наименований продукции.

https://ria.ru/20241101/samokat-1981427981.html

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здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия