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Глава калининградского завода заявил об отсутствии ботулотоксина в шпротах - РИА Новости, 10.01.2025
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14:35 10.01.2025 (обновлено: 14:46 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/botulizm-1993121492.html
Глава калининградского завода заявил об отсутствии ботулотоксина в шпротах
Глава калининградского завода заявил об отсутствии ботулотоксина в шпротах - РИА Новости, 10.01.2025
Глава калининградского завода заявил об отсутствии ботулотоксина в шпротах
Проверка Роспотребнадзора не выявила в продукции калининградского рыбзавода "За Родину" токсинов ботулизма, сообщил директор предприятия Сергей Лютаревич. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:35:00+03:00
2025-01-10T14:46:00+03:00
здоровье - общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Проверка Роспотребнадзора не выявила в продукции калининградского рыбзавода "За Родину" токсинов ботулизма, сообщил директор предприятия Сергей Лютаревич. "Сегодня я могу сообщить, что по результатам лабораторных исследований образцов продукции разных партий, в том числе шпрот в стекле за 13 сентября 2024 года, в лабораториях и референс-центре Роспотребнадзора не установлено микробное загрязнение, а тем более токсины ботулизма. В чем мы абсолютно не сомневались", - написал Лютаревич на своей странице в сети "ВКонтакте". Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 17 декабря сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивалось как тяжелое. Шпроты в масле торговой марки "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским ООО "Рыбзавод "За Родину", женщины купили их на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. На следующий день в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили о начале внеплановой проверки предприятия. "Много раз я хотел обратиться к вам и сказать все, что думаю о ситуации, которая стала для всего нашего предприятия настоящим испытанием. Но мы сознательно ждали результатов исследования. Сегодня проверка закончилась, у нас есть протоколы испытаний. Выпуск качественной и безопасной продукции для нас - дело первостепенной важности. Мы честны и открыты, держим слово и несем ответственность за результат", - добавил Лютаревич. Группа компаний "За Родину" - рыбоперерабатывающий комплекс полного цикла, выпускающий широкий ассортимент консервной продукции, которая представлена в 8 зарубежных странах и 54 регионах РФ. Промысел ведётся в Балтийском и Каспийском морях, Калининградском и Финском заливах. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 120 миллионов физических банок в год и более 60 наименований продукции.
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здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Калининградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Глава калининградского завода заявил об отсутствии ботулотоксина в шпротах

Рыбзавод "За Родину": проверка не выявила в продукции токсинов ботулизма

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПроизводство рыбных консервов
Производство рыбных консервов - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Производство рыбных консервов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Проверка Роспотребнадзора не выявила в продукции калининградского рыбзавода "За Родину" токсинов ботулизма, сообщил директор предприятия Сергей Лютаревич.
"Сегодня я могу сообщить, что по результатам лабораторных исследований образцов продукции разных партий, в том числе шпрот в стекле за 13 сентября 2024 года, в лабораториях и референс-центре Роспотребнадзора не установлено микробное загрязнение, а тем более токсины ботулизма. В чем мы абсолютно не сомневались", - написал Лютаревич на своей странице в сети "ВКонтакте".
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 17 декабря сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивалось как тяжелое. Шпроты в масле торговой марки "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским ООО "Рыбзавод "За Родину", женщины купили их на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. На следующий день в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили о начале внеплановой проверки предприятия.
"Много раз я хотел обратиться к вам и сказать все, что думаю о ситуации, которая стала для всего нашего предприятия настоящим испытанием. Но мы сознательно ждали результатов исследования. Сегодня проверка закончилась, у нас есть протоколы испытаний. Выпуск качественной и безопасной продукции для нас - дело первостепенной важности. Мы честны и открыты, держим слово и несем ответственность за результат", - добавил Лютаревич.
Группа компаний "За Родину" - рыбоперерабатывающий комплекс полного цикла, выпускающий широкий ассортимент консервной продукции, которая представлена в 8 зарубежных странах и 54 регионах РФ. Промысел ведётся в Балтийском и Каспийском морях, Калининградском и Финском заливах. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 120 миллионов физических банок в год и более 60 наименований продукции.
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