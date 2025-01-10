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"Все решится совсем не там". Писатель-пророк раскрыл, что будет дальше - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 10.01.2025 (обновлено: 08:02 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/bobrov-1992945847.html
"Все решится совсем не там". Писатель-пророк раскрыл, что будет дальше
"Все решится совсем не там". Писатель-пророк раскрыл, что будет дальше - РИА Новости, 10.01.2025
"Все решится совсем не там". Писатель-пророк раскрыл, что будет дальше
Книгу "Эпоха мертворожденных" Глеба Боброва в 2014-м признали пророческой. За семь лет до конфликта в Донбассе луганский писатель точно предсказал ход боев и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:00:00+03:00
2025-01-10T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сша
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Книгу "Эпоха мертворожденных" Глеба Боброва в 2014-м признали пророческой. За семь лет до конфликта в Донбассе луганский писатель точно предсказал ход боев и главных героев, в которых легко угадываются командиры ополчения первой волны. Корреспондент РИА Новости встретился с ним, чтобы узнать, как, по его мнению, будут развиваться нынешние события.Реальность на основе романаЖизнь Глеба Боброва (ныне — председателя Союза писателей ЛНР) всегда была связана с войной. Родился в семье фронтовиков, с детства слушал рассказы о Великой Отечественной. После школы — в армию. С 1983-го по 1985-й участвовал в боевых действиях в Афганистане, был снайпером и гранатометчиком. Писать стал после распада Советского Союза, когда вовсю полыхали Приднестровье, Карабах, Абхазия, Чечня. Его "афганскую" прозу издали в нулевых отдельным сборником "Солдатская сага". А к роману-антиутопии "Эпоха мертворожденных" Бобров приступил в 2005-м.В результате политического кризиса Харьковская, Луганская и Донецкая области объявляют о неподчинении центральной власти и формируют Восточную Конфедерацию. Одновременно под польский протекторат отходит западная часть Украины, где создают государство Галичина. Подконтрольную Киеву территорию называют Центральной Украинской Республикой (ЦУР). Ее армия пытается вернуть восточные области — при поддержке Сил оперативного реагирования (СОР) НАТО, набранных из поляков, прибалтов, румын, болгар.Россия в конфликт напрямую не вмешивается, но помогает конфедерации оружием, разведданными, оборудованием и специалистами. Место действия — Луганская область. Такова основная фабула романа. В реальности так и вышло: боевые действия начались в северо-западной промышленной агломерации Рубежное — Лисичанск — Северодонецк.В книге много военной терминологии, жаргона. Писатель признается: его знаний по целому ряду дисциплин, обязательных для полевого командира уровня батальона, не хватало. За два с половиной года в Афганистане он успел овладеть специальностями стрелка-гранатометчика, снайпера и санинструктора. Остальное пришлось срочно наверстывать. Роман, законченный в августе 2007-го, разлетелся по библиотекам Рунета, к концу года — миллион просмотров. В марте 2008-го появилась бумажная версия. С тех пор — десять переизданий.Точный прогнозВ предыдущий раз мы общались с Глебом Леонидовичем осенью 2023-го. Тогда он дал прогноз, что в 2024-м Украина перейдет в оборону, а российские войска, наоборот, двинутся вперед. Действительно, за год освободили много городов, сел и поселков, взяли под контроль ключевые транспортные развязки. Единственная наступательная операция ВСУ — вторжение в Курскую область — имела весьма ограниченный успех. С августа плацдарм уменьшился более чем наполовину, недавние попытки его расширить полностью провалились.Также Бобров тогда предположил, что Украина продолжит скатываться в фашизм и военную диктатуру. И конечно, оказался прав. Срок Зеленского истек в мае, но он отменил выборы, фактически узурпировав власть."Людоловы" ТЦК ведут себя в точности как полицаи на оккупированных Третьим рейхом территориях, набрасываясь на украинцев и затаскивая их в автобусы. Из страны выехать все труднее, тех, кто не хочет воевать, поражают в правах. Такова сегодня "маленькая гордая демократия", как называет Украину западная пропаганда."Проблема для всего мира"— Глеб Леонидович, обстановка на фронтах СВО в целом нам благоприятствует. За лето и осень освобождены десятки населенных пунктов, в том числе городов. Как вы считаете, такая динамика сохранится в 2025-м?— Очень хотелось бы на это надеяться, темп действительно неплохой. Но необходимо смотреть на СВО как на вооруженное противостояние на украинском театре боевых действий Глобального Юга, представленного Россией, и коллективного Запада во главе с США, ведущего гибридную войну руками своих киевских марионеток, одурманенных украинцев и наемничьего сброда со всего мира. При таком ракурсе становится понятно, что поле боя и успехи на нем — лишь часть этого противостояния, а судьба конфликта, да и самой Украины, будет окончательно решаться не столько на поле боя, сколько в Кремле."Война есть продолжение политики иными средствами" — со времен Клаузевица тут ничего не поменялось. Чем больше освобожденная территория, тем слабее противник. Чем быстрее схлопываются военно-экономические возможности Киева и сыпется фронт, тем лучше российские переговорные позиции и тем сложнее Западу ставить нам условия.— Луганская Народная Республика освобождена практически на 100 процентов. Можно ли сказать, что там наступила мирная жизнь?— Мирная жизнь в ЛНР наступила лишь там, куда не могут дотянуться ВСУ. В прифронтовой зоне по-прежнему громко. В городах, особенно в Луганске, с официальным приходом России развернулась невиданная со времен СССР стройка. Столица республики преображается на глазах, центр местами не отличить от Москвы. В многоэтажку, где я живу, летом прилетело несколько ракет. С осени подрядчик ведет восстановительные работы — с утра и до ночи без выходных. Не словом, а делом, как говорится.— Многие надеются, что после смены власти в США начнутся переговоры. Что вы ждете от Трампа?— Лично я ни на что не надеюсь. Байден, очевидно, более слабая фигура, а США с грузом нерешаемых проблем летят в пропасть. Но, к сожалению, победил Трамп, и его пока не убрали. И он приложит максимум усилий, чтобы остановить этот полет в тартарары. Американцы традиционно решают свои вопросы за чужой счет, поэтому Трамп в Белом доме — это проблема для всего мира.— Нет ли у вас ощущения, что Зеленский намеренно срывает саму возможность переговоров? Убийство в Москве генерала Кириллова, обстрел жилых кварталов Рыльска, дроны по Казани — зачем ему это нужно?— Продолжение войны — это условие не столько политического, сколько физического выживания Зеленского. Как только подпишут какой-то документ и фронт встанет, его тут же грохнут. Либо он сбежит к своим западным хозяевам, и они им воспользуются по типу Гуайдо или Тихановской.— Мобилизуют ли на Украине 18-летних?— Конечно, у них нет выбора, если они не хотят обрушения фронта и выхода наших частей к Киеву.— Рискнет ли НАТО напрямую вмешаться в конфликт, как это было в "Эпохе мертворожденных"? И если да, то при каких условиях?— НАТО уже здесь в полный рост — и не первый год, кстати. Поляки только официально потеряли несколько тысяч якобы отпускников. Все дальнобойные и технически сложные виды оружия обслуживаются натовским персоналом. Это секрет Полишинеля. Но Россия впервые в истории обогнала Запад в технологиях и вооружениях. Наша армия на сегодняшний день, безусловно, самая сильная и боеспособная в мире даже без учета ядерной триады — тоже мощнейшей. И на Западе это понимают.Также постоянная боль коллективного Запада — это консолидация Глобального Юга. Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже заключили с Китаем и Северной Кореей, в январе подпишут с Ираном. КНР для американцев приоритетная цель, ибо они проигрывают Пекину экономическую и военную гонку. Иран — это Ближний Восток, а там Израиль — тоже более важный для США. Поэтому, думаю, консолидированного вторжения не последует.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992930973.html
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Андрей Коц
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безопасность, украина, россия, сша, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины

"Все решится совсем не там". Писатель-пророк раскрыл, что будет дальше

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Книгу "Эпоха мертворожденных" Глеба Боброва в 2014-м признали пророческой. За семь лет до конфликта в Донбассе луганский писатель точно предсказал ход боев и главных героев, в которых легко угадываются командиры ополчения первой волны. Корреспондент РИА Новости встретился с ним, чтобы узнать, как, по его мнению, будут развиваться нынешние события.

Реальность на основе романа

Жизнь Глеба Боброва (ныне — председателя Союза писателей ЛНР) всегда была связана с войной. Родился в семье фронтовиков, с детства слушал рассказы о Великой Отечественной. После школы — в армию. С 1983-го по 1985-й участвовал в боевых действиях в Афганистане, был снайпером и гранатометчиком. Писать стал после распада Советского Союза, когда вовсю полыхали Приднестровье, Карабах, Абхазия, Чечня. Его "афганскую" прозу издали в нулевых отдельным сборником "Солдатская сага". А к роману-антиутопии "Эпоха мертворожденных" Бобров приступил в 2005-м.
© Фото : из личного архива Глеба БоброваПисатель Глеб Бобров, ветеран войны в Афганистане
Писатель Глеб Бобров, ветеран войны в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : из личного архива Глеба Боброва
Писатель Глеб Бобров, ветеран войны в Афганистане
В результате политического кризиса Харьковская, Луганская и Донецкая области объявляют о неподчинении центральной власти и формируют Восточную Конфедерацию. Одновременно под польский протекторат отходит западная часть Украины, где создают государство Галичина. Подконтрольную Киеву территорию называют Центральной Украинской Республикой (ЦУР). Ее армия пытается вернуть восточные области — при поддержке Сил оперативного реагирования (СОР) НАТО, набранных из поляков, прибалтов, румын, болгар.
Россия в конфликт напрямую не вмешивается, но помогает конфедерации оружием, разведданными, оборудованием и специалистами. Место действия — Луганская область. Такова основная фабула романа. В реальности так и вышло: боевые действия начались в северо-западной промышленной агломерации Рубежное — Лисичанск — Северодонецк.
CC BY-SA 4.0 / Nikita-lug (cropped) / Писатель Глеб Бобров
Писатель Глеб Бобров - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Nikita-lug (cropped) /
Писатель Глеб Бобров
В книге много военной терминологии, жаргона. Писатель признается: его знаний по целому ряду дисциплин, обязательных для полевого командира уровня батальона, не хватало. За два с половиной года в Афганистане он успел овладеть специальностями стрелка-гранатометчика, снайпера и санинструктора. Остальное пришлось срочно наверстывать. Роман, законченный в августе 2007-го, разлетелся по библиотекам Рунета, к концу года — миллион просмотров. В марте 2008-го появилась бумажная версия. С тех пор — десять переизданий.

Точный прогноз

В предыдущий раз мы общались с Глебом Леонидовичем осенью 2023-го. Тогда он дал прогноз, что в 2024-м Украина перейдет в оборону, а российские войска, наоборот, двинутся вперед. Действительно, за год освободили много городов, сел и поселков, взяли под контроль ключевые транспортные развязки. Единственная наступательная операция ВСУ — вторжение в Курскую область — имела весьма ограниченный успех. С августа плацдарм уменьшился более чем наполовину, недавние попытки его расширить полностью провалились.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в Курской области
Вчера, 13:50
Также Бобров тогда предположил, что Украина продолжит скатываться в фашизм и военную диктатуру. И конечно, оказался прав. Срок Зеленского истек в мае, но он отменил выборы, фактически узурпировав власть.
"Людоловы" ТЦК ведут себя в точности как полицаи на оккупированных Третьим рейхом территориях, набрасываясь на украинцев и затаскивая их в автобусы. Из страны выехать все труднее, тех, кто не хочет воевать, поражают в правах. Такова сегодня "маленькая гордая демократия", как называет Украину западная пропаганда.

"Проблема для всего мира"

— Глеб Леонидович, обстановка на фронтах СВО в целом нам благоприятствует. За лето и осень освобождены десятки населенных пунктов, в том числе городов. Как вы считаете, такая динамика сохранится в 2025-м?
— Очень хотелось бы на это надеяться, темп действительно неплохой. Но необходимо смотреть на СВО как на вооруженное противостояние на украинском театре боевых действий Глобального Юга, представленного Россией, и коллективного Запада во главе с США, ведущего гибридную войну руками своих киевских марионеток, одурманенных украинцев и наемничьего сброда со всего мира. При таком ракурсе становится понятно, что поле боя и успехи на нем — лишь часть этого противостояния, а судьба конфликта, да и самой Украины, будет окончательно решаться не столько на поле боя, сколько в Кремле.
© Минобороны РоссииЭвакуация с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области
Эвакуация с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Минобороны России
Эвакуация с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области
"Война есть продолжение политики иными средствами" — со времен Клаузевица тут ничего не поменялось. Чем больше освобожденная территория, тем слабее противник. Чем быстрее схлопываются военно-экономические возможности Киева и сыпется фронт, тем лучше российские переговорные позиции и тем сложнее Западу ставить нам условия.
— Луганская Народная Республика освобождена практически на 100 процентов. Можно ли сказать, что там наступила мирная жизнь?
— Мирная жизнь в ЛНР наступила лишь там, куда не могут дотянуться ВСУ. В прифронтовой зоне по-прежнему громко. В городах, особенно в Луганске, с официальным приходом России развернулась невиданная со времен СССР стройка. Столица республики преображается на глазах, центр местами не отличить от Москвы. В многоэтажку, где я живу, летом прилетело несколько ракет. С осени подрядчик ведет восстановительные работы — с утра и до ночи без выходных. Не словом, а делом, как говорится.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДесантная подготовка военнослужащих и сотрудников Сил специального назначения Росгвардии
Десантная подготовка военнослужащих и сотрудников Сил специального назначения Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Десантная подготовка военнослужащих и сотрудников Сил специального назначения Росгвардии
— Многие надеются, что после смены власти в США начнутся переговоры. Что вы ждете от Трампа?
— Лично я ни на что не надеюсь. Байден, очевидно, более слабая фигура, а США с грузом нерешаемых проблем летят в пропасть. Но, к сожалению, победил Трамп, и его пока не убрали. И он приложит максимум усилий, чтобы остановить этот полет в тартарары. Американцы традиционно решают свои вопросы за чужой счет, поэтому Трамп в Белом доме — это проблема для всего мира.
— Нет ли у вас ощущения, что Зеленский намеренно срывает саму возможность переговоров? Убийство в Москве генерала Кириллова, обстрел жилых кварталов Рыльска, дроны по Казани — зачем ему это нужно?
— Продолжение войны — это условие не столько политического, сколько физического выживания Зеленского. Как только подпишут какой-то документ и фронт встанет, его тут же грохнут. Либо он сбежит к своим западным хозяевам, и они им воспользуются по типу Гуайдо или Тихановской.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военные
— Мобилизуют ли на Украине 18-летних?
— Конечно, у них нет выбора, если они не хотят обрушения фронта и выхода наших частей к Киеву.
— Рискнет ли НАТО напрямую вмешаться в конфликт, как это было в "Эпохе мертворожденных"? И если да, то при каких условиях?
— НАТО уже здесь в полный рост — и не первый год, кстати. Поляки только официально потеряли несколько тысяч якобы отпускников. Все дальнобойные и технически сложные виды оружия обслуживаются натовским персоналом. Это секрет Полишинеля. Но Россия впервые в истории обогнала Запад в технологиях и вооружениях. Наша армия на сегодняшний день, безусловно, самая сильная и боеспособная в мире даже без учета ядерной триады — тоже мощнейшей. И на Западе это понимают.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов
Вчера, 14:33
Также постоянная боль коллективного Запада — это консолидация Глобального Юга. Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже заключили с Китаем и Северной Кореей, в январе подпишут с Ираном. КНР для американцев приоритетная цель, ибо они проигрывают Пекину экономическую и военную гонку. Иран — это Ближний Восток, а там Израиль — тоже более важный для США. Поэтому, думаю, консолидированного вторжения не последует.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСШАДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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