Рейтинг@Mail.ru
С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 10.01.2025 (обновлено: 11:48 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/blinovskaya-1993039559.html
С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам
С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам - РИА Новости, 10.01.2025
С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам
Исполнительное производство о взыскании с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:50:00+03:00
2025-01-10T11:48:00+03:00
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530040_0:66:3059:1787_1920x0_80_0_0_823dd57956fb209e1293009ec509e756.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Исполнительное производство о взыскании с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено, выяснило РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, с Блиновской взыскивали 1 168 855 426 рублей, однако в конце ноября 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания по пункту 7 части 1 статьи 47 закона "Об исполнительном производстве" — из-за банкротства блогера. Вместе с тем задолженность Блиновской в 2,5 тысячи рублей продолжают взыскивать. Суд 13 ноября прошлого года по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС — ее основной кредитор.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерном обороте средств платежей. Вину она признала частично.
https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html
https://ria.ru/20241214/blinovskiy-1989176738.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530040_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_38dc6ca2996f0fc1dabab9c4911f226a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская
Елена Блиновская
С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

Приставы прекратили взыскание с Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Исполнительное производство о взыскании с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено, выяснило РИА Новости.
Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, с Блиновской взыскивали 1 168 855 426 рублей, однако в конце ноября 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания по пункту 7 части 1 статьи 47 закона "Об исполнительном производстве" — из-за банкротства блогера.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской
26 декабря 2024, 15:33
Вместе с тем задолженность Блиновской в 2,5 тысячи рублей продолжают взыскивать.
Суд 13 ноября прошлого года по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС — ее основной кредитор.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерном обороте средств платежей. Вину она признала частично.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Муж "королевы марафонов" Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве
14 декабря 2024, 06:00
 
Елена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала