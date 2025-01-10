https://ria.ru/20250110/blinovskaya-1993039559.html

С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам - РИА Новости, 10.01.2025

С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

Исполнительное производство о взыскании с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T05:50:00+03:00

2025-01-10T05:50:00+03:00

2025-01-10T11:48:00+03:00

елена блиновская

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Исполнительное производство о взыскании с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено, выяснило РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, с Блиновской взыскивали 1 168 855 426 рублей, однако в конце ноября 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания по пункту 7 части 1 статьи 47 закона "Об исполнительном производстве" — из-за банкротства блогера. Вместе с тем задолженность Блиновской в 2,5 тысячи рублей продолжают взыскивать. Суд 13 ноября прошлого года по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС — ее основной кредитор.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерном обороте средств платежей. Вину она признала частично.

https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html

https://ria.ru/20241214/blinovskiy-1989176738.html

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елена блиновская