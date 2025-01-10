https://ria.ru/20250110/bilety-1993029485.html

В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты

В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты - РИА Новости, 10.01.2025

В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты

Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T00:08:00+03:00

2025-01-10T00:08:00+03:00

2025-01-10T00:25:00+03:00

россия

калининград

дальний восток

владимир путин

роман старовойт

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100486/10/1004861089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d6fdfd5272199533079958670ffe238.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. Как сообщил в четверг министр транспорта Роман Старовойт на совещании Путина с членами правительства, мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, с 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки. С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании, которые обеспечивают 95% от общего пассажиропотока, уже ввели соответствующие скидки детям до 12 лет по всей России. К ним относится "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и другие. Дети до 2 лет перевозятся со 100% скидкой внутри страны и с 90% за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25%. Министр транспорта уточнил, что со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой. Также проработан вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна, добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.

https://ria.ru/20241205/aviareysy-1987578357.html

https://ria.ru/20241223/aeroflot-1990811504.html

россия

калининград

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калининград, дальний восток, владимир путин, роман старовойт, аэрофлот