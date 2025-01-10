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В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты - РИА Новости, 10.01.2025
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00:08 10.01.2025 (обновлено: 00:25 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/bilety-1993029485.html
В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты
В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты - РИА Новости, 10.01.2025
В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты
Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T00:08:00+03:00
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россия
калининград
дальний восток
владимир путин
роман старовойт
аэрофлот
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. Как сообщил в четверг министр транспорта Роман Старовойт на совещании Путина с членами правительства, мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, с 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки. С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании, которые обеспечивают 95% от общего пассажиропотока, уже ввели соответствующие скидки детям до 12 лет по всей России. К ним относится "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и другие. Дети до 2 лет перевозятся со 100% скидкой внутри страны и с 90% за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25%. Министр транспорта уточнил, что со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой. Также проработан вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна, добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.
https://ria.ru/20241205/aviareysy-1987578357.html
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россия, калининград, дальний восток, владимир путин, роман старовойт, аэрофлот
Россия, Калининград, Дальний Восток, Владимир Путин, Роман Старовойт, Аэрофлот
В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты

Российские авиакомпании предоставят скидку 50% на детские билеты с 10 января

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПродажа авиабилетов в Международном аэропорту "Внуково"
Продажа авиабилетов в Международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Продажа авиабилетов в Международном аэропорту "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
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5 декабря 2024, 17:28
Как сообщил в четверг министр транспорта Роман Старовойт на совещании Путина с членами правительства, мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, с 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки.
С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании, которые обеспечивают 95% от общего пассажиропотока, уже ввели соответствующие скидки детям до 12 лет по всей России. К ним относится "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и другие.
Дети до 2 лет перевозятся со 100% скидкой внутри страны и с 90% за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25%.
Министр транспорта уточнил, что со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой.
Также проработан вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна, добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.
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23 декабря 2024, 12:50
 
РоссияКалининградДальний ВостокВладимир ПутинРоман СтаровойтАэрофлот
 
 
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