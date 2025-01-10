https://ria.ru/20250110/bespilotniki-1993042936.html

Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.01.2025

Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников над Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областями, Краснодарским... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T07:19:00+03:00

2025-01-10T07:19:00+03:00

2025-01-10T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

белгородская область

краснодарский край

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников над Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областями, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата", — рассказали в ведомстве.Из них:Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку. Пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждены строения и автомобили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20250109/dnr-1992993309.html

брянская область

белгородская область

краснодарский край

азовское море

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безопасность, брянская область, белгородская область, краснодарский край, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)