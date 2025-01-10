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Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 10.01.2025 (обновлено: 07:48 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/bespilotniki-1993042936.html
Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.01.2025
Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников над Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областями, Краснодарским... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T07:19:00+03:00
2025-01-10T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
белгородская область
краснодарский край
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников над Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областями, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата", — рассказали в ведомстве.Из них:Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку. Пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждены строения и автомобили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250109/dnr-1992993309.html
брянская область
белгородская область
краснодарский край
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безопасность, брянская область, белгородская область, краснодарский край, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Краснодарский край, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 40 БПЛА ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников над Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областями, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата", — рассказали в ведомстве.
Из них:
  • над территорией Ростовской области сбили 16 БПЛА;
  • над акваторией Азовского моря — 10;
  • в Курской и Воронежской областях — по четыре дрона;
  • над территорией Брянской области — три беспилотника;
  • в Краснодарском крае — два
  • в Белгородской области — один.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку. Пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждены строения и автомобили.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
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