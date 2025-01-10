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В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта СПГ из России - РИА Новости, 10.01.2025
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20:21 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/belgiya-1993196851.html
В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта СПГ из России
В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта СПГ из России - РИА Новости, 10.01.2025
В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта СПГ из России
Кабмин Бельгии утвердил в пятницу проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в соответствии с введенными ранее санкциями... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:21:00+03:00
2025-01-10T20:21:00+03:00
бельгия
россия
северное море
евросоюз
ямал спг
спг
арктик спг - 2
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Кабмин Бельгии утвердил в пятницу проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в соответствии с введенными ранее санкциями Евросоюза, говорится в сообщении пресс-службы правительства. "Проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля, призванных обеспечить соблюдение запретов в рамках регламента ЕС 2024/1745", - говорится в документе. Решение бельгийского правительства предусматривает запрет на перегрузку СПГ из России, а также оказание связанных с этим технических или финансовых услуг. Данное решение еще должно быть утверждено Государственным советом Бельгии, который следит за соблюдением бельгийских законов. ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
https://ria.ru/20250109/spg-1992957838.html
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993188020.html
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бельгия, россия, северное море, евросоюз, ямал спг, спг, арктик спг - 2, энергетика, экономика, в мире
Бельгия, Россия, Северное море, Евросоюз, Ямал СПГ, СПГ, Арктик СПГ - 2, Энергетика, Экономика, В мире
В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта СПГ из России

Правительство Бельгии утвердило проект решения о запрете реэкспорта СПГ из РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Кабмин Бельгии утвердил в пятницу проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в соответствии с введенными ранее санкциями Евросоюза, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
"Проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля, призванных обеспечить соблюдение запретов в рамках регламента ЕС 2024/1745", - говорится в документе.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Европа закупила рекордное количество СПГ у России в 2024 году
9 января, 15:38
Решение бельгийского правительства предусматривает запрет на перегрузку СПГ из России, а также оказание связанных с этим технических или финансовых услуг.
Данное решение еще должно быть утверждено Государственным советом Бельгии, который следит за соблюдением бельгийских законов.
ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье.
Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США ввели санкции против китайских компаний, связанных с "Арктик СПГ 2"
Вчера, 19:27
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ
Вчера, 05:54
 
БельгияРоссияСеверное мореЕвросоюзЯмал СПГСПГАрктик СПГ - 2ЭнергетикаЭкономикаВ мире
 
 
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