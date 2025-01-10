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Байден не успел израсходовать около четырех миллиардов долларов для Украины
Байден не успел израсходовать около четырех миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 10.01.2025
Байден не успел израсходовать около четырех миллиардов долларов для Украины
Администрация Джо Байдена не успела полностью израсходовать бюджетные средства, выделенные на поддержку Украины, и около 4 миллиардов долларов поступят в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Администрация Джо Байдена не успела полностью израсходовать бюджетные средства, выделенные на поддержку Украины, и около 4 миллиардов долларов поступят в распоряжение команды избранного президента Дональда Трампа, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 миллиардов долларов", – сказала она на брифинге. В Пентагоне подчеркнули, что эти средства остаются доступными для использования в рамках поддержки Украины, но дальнейшие решения по их применению будет принимать новая администрация.
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в мире, украина, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Байден не успел израсходовать около четырех миллиардов долларов для Украины
Сингх: неизрасходованные Байденом 4 миллиарда долларов для Киева поступят Трампу