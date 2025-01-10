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На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине - РИА Новости, 10.01.2025
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14:06 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/bayden-1993111356.html
На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине
На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине - РИА Новости, 10.01.2025
На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине
Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети Х президента США Джо Байдена за решение выделить Украине очередной пакет помощи на фоне ситуации с... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:06:00+03:00
2025-01-10T14:06:00+03:00
в мире
сша
джо байден
калифорния
украина
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
лос-анджелес
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети Х президента США Джо Байдена за решение выделить Украине очередной пакет помощи на фоне ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе."Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине", — написал он.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.Жертвами стихии стали не менее десяти человек.В Лос-Анджелесе объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
https://ria.ru/20250110/ssha-1993090769.html
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сша
калифорния
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в мире, сша, джо байден, калифорния, украина, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, лос-анджелес
В мире, США, Джо Байден, Калифорния, Украина, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Лос-Анджелес
На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине

Журналист Христофору раскритиковал Байдена за помощь Киеву на фоне пожаров в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети Х президента США Джо Байдена за решение выделить Украине очередной пакет помощи на фоне ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе.
"Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине", — написал он.
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Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.
Жертвами стихии стали не менее десяти человек.
В Лос-Анджелесе объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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В миреСШАДжо БайденКалифорнияУкраинаЛесные пожары в Калифорнии в 2025 годуЛос-Анджелес
 
 
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