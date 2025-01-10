https://ria.ru/20250110/bayden-1993111356.html
На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине
На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине - РИА Новости, 10.01.2025
На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине
Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети Х президента США Джо Байдена за решение выделить Украине очередной пакет помощи на фоне ситуации с... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:06:00+03:00
2025-01-10T14:06:00+03:00
2025-01-10T14:06:00+03:00
в мире
сша
джо байден
калифорния
украина
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети Х президента США Джо Байдена за решение выделить Украине очередной пакет помощи на фоне ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе."Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине", — написал он.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.Жертвами стихии стали не менее десяти человек.В Лос-Анджелесе объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
https://ria.ru/20250110/ssha-1993090769.html
https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html
сша
калифорния
украина
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, калифорния, украина, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, лос-анджелес
В мире, США, Джо Байден, Калифорния, Украина, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Лос-Анджелес
На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине
Журналист Христофору раскритиковал Байдена за помощь Киеву на фоне пожаров в США