https://ria.ru/20250110/bayden-1993111356.html

На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине

На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине - РИА Новости, 10.01.2025

На Западе ужаснулись из-за решения Байдена по Украине

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети Х президента США Джо Байдена за решение выделить Украине очередной пакет помощи на фоне ситуации с... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:06:00+03:00

2025-01-10T14:06:00+03:00

2025-01-10T14:06:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

лос-анджелес

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети Х президента США Джо Байдена за решение выделить Украине очередной пакет помощи на фоне ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе."Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине", — написал он.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.Жертвами стихии стали не менее десяти человек.В Лос-Анджелесе объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.

https://ria.ru/20250110/ssha-1993090769.html

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

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калифорния

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в мире, сша, джо байден, калифорния, украина, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, лос-анджелес