https://ria.ru/20250110/bayden-1993098265.html

В Кремле допустили, что Байден введет новые санкции против России

В Кремле допустили, что Байден введет новые санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025

В Кремле допустили, что Байден введет новые санкции против России

Кремль допускает, что администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции против РФ, стремясь оставить максимально тяжелое наследие избранному... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:53:00+03:00

2025-01-10T12:53:00+03:00

2025-01-10T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль допускает, что администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции против РФ, стремясь оставить максимально тяжелое наследие избранному президенту США Дональду Трампу в отношениях с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нужно, конечно, дождаться, мы отдаем себе отчет в том, что администрация, конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена. До того, как этого не произошло, вряд ли возможно что-либо комментировать серьезно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за тем, что администрация Байдена готовится ввести последние при своей работе санкции против РФ, и как Россия будет реагировать в случае принятия очередного пакета санкций.

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россия, сша, москва, джо байден, дональд трамп, дмитрий песков, в мире