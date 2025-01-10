https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html

"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе

"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.01.2025

"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе

Президент США Джо Байден предложил вице-президенту Камале Харрис "жечь", передавая ей речь в ходе брифинга, посвященного смертоносным пожарам в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:36:00+03:00

2025-01-10T10:36:00+03:00

2025-01-10T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил вице-президенту Камале Харрис "жечь", передавая ей речь в ходе брифинга, посвященного смертоносным пожарам в Лос-Анджелесе. Ранее газета Washington Post сообщила, что дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров наряду с недвижимостью десятков тысяч местных жителей. "Госпожа вице-президент (Харрис - ред.), я знаю, что вас это (пожары - ред.) задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить", - сказал Байден. Харрис, тем не менее, спокойно отреагировала на эту реплику и продолжила обсуждение проблемы. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250109/mask-1992899870.html

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